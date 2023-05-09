«Війна має бути закінчена»: партизани спалили військовий літак на аеродромі в Новосибірську (відео)

В росії партизани, які нещодавно на Брянщині пустили під укіс поїзд з нафтопродуктами для російських окупаційних військ, зробили «подарунок» країні-агресорці до 9 травня, «з вогником привітавши злочинну владу з Днем Перемоги».

Як стверджує «Всенародний рух Легіону «Свобода росії», напередодні в Новосибірську на території авіаційного заводу компанії «Сухий» було знищено бойовий літак СУ-24, який знаходився на майданчику авіаційної техніки, призначеної для ремонту та модернізації.

«Як нам повідомили, літак успішно догорів. Ремонт йому вже не знадобиться. У той час, коли весь світ вшановує пам'ять пращурів, які загинули у Другій світовій, та їхній подвиг, у росії починається переможна шиза. Але спитайте себе: так ваші діди відзначали цей день? Вони сідали за стіл і поминали своїх друзів, побратимів, які загинули в м'ясорубці війни, і молилися, щоб ніколи вона знову не повторилася» , — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що партизани спалили бойовий літак, щоб показати, що ця війна має бути закінчена: «Ти не можеш воювати за мир, знищуючи дітей та жінок у сусідній країні. кремль справді „зміг повторити“ — злочини нацистського режиму перед людством, і кожен, хто був причетний, відповість за це перед судом».

Нагадаємо, що наприкінці лютого цього року партизани в білорусі атакували аеродром «Мачуліщі», де дрони пошкодили літак-навідник ДРЛО А-50У вкс рф.

Фото — скріншот

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