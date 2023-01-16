Артист Дмитро Монатік, який нещодавно під час масованої ракетної атаки співав у бомбосховищі «Охматдиту», не стримав емоцій щодо трагедії у Дніпрі, де рашисти поцілили у багатоповерхівку. На своїй сторінці у Фейсбуці співак опублікував кадри руїн та звернувся до російських окупантів.

«Ви все життя за це платити будете, але всього життя не вистачить, щоб розплатитись. Час все стирає, але цього вам ніколи не забудемо. І всі, хто постраждав й страждає. Будуть до останніх ваших днів вам снитись. Сміятися в обличчя вам, очима втомленими проводжати вас весь час і всюди… Час все стирає, але цього не забуде. Той час, коли на орків диких перетворювались „люди“. Дніпро, 14 січня 2023. Російська ракета знищила цілий під'їзд дев'ятиповерхового житлового будинку. Під уламками зруйнованого будинку досі є люди, евакуація триватиме всю ніч».

Співак із відчаєм додав, що кожного дня всі міста України піддаються агресивним, нелюдським атакам з боку країни-терориста росії.

Нагадаємо, російська ракета забрала життя двох лікарок у Дніпрі.

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