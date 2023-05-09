Чи зараховується період мобілізації до стажу для щорічної відпустки: роз'яснення Держслужби з питань праці
З літа 2022 року законодавство не передбачає збереження середньої зарплатні та щорічних відпусток за працівниками, які були мобілізовані під час особливого періоду — за ними зберігається лише робота та посада.
Як уточнюють у Держслужбі з питань праці, такі норми запрацювали
А ось середній заробіток за такими працівниками не зберігається, так що вказаний період до стажу, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується.
Військові під час воєнного стану можуть отримати відпустку — крім основної, можна також оформили відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин.
Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах24
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