Чи зараховується період мобілізації до стажу для щорічної відпустки: роз'яснення Держслужби з питань праці

З літа 2022 року законодавство не передбачає збереження середньої зарплатні та щорічних відпусток за працівниками, які були мобілізовані під час особливого періоду — за ними зберігається лише робота та посада.

Як уточнюють у Держслужбі з питань праці, такі норми запрацювали з 19.07.2022 . Йдеться про працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення. За ними зберігаються місце роботи і посада.

А ось середній заробіток за такими працівниками не зберігається, так що вказаний період до стажу, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується.

Військові під час воєнного стану можуть отримати відпустку — крім основної, можна також оформили відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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