Війна не завада: хто в Європі дозволяє росіянам користуватися портами й ловити рибу у своїх водах

Попри війну в Україні, Фарерські острови все ще дозволяють рибальським суднам з росії ловити рибу у водах біля архіпелагу на півночі Атлантичного океану і використовувати свої порти. Це спричиняє проблеми у відносинах між Фарерськими островами, які входять до Королівства Данія, та ЄС.

Хоча Фарерські острови є частиною Данії, вони не входять до складу Європейського союзу. Там діють лише їхні власні правила та договори. Це стосується й рибальства, безумовно, найважливішого економічного сектору архіпелагу. Вже майже 50 років між Фарерськими островами та росією діє угода, яка регулює рибальство в регіоні. Договір існує з 1977 року і переукладається щороку. Він дозволяє російським траулерам ловити рибу у фарерських водах і перевантажувати улов у фарерських портах. На 2023 рік було погоджено, що росіянам буде дозволено виловити 72 000 тонн путасу, 13 000 тонн скумбрії та 8500 тонн оселедця. Натомість рибалкам з Фарерських островів буде дозволено ловити рибу в російському Баренцевому морі. У поточному році це означає близько 12 000 тонн тріски, 4 000 тонн креветок і 1 200 тонн палтуса.

«Це величезні обсяги, які регулюються цією угодою», — пояснює Руне Вайхерт, репортер з питань Північної Європи та Скандинавії в подкасті ntv «Wieder was gelernt».

Насправді, пише видання, Фарерські острови також засуджують російську агресивну війну проти України та частково підтримують санкції ЄС. Архіпелаг також прийняв українських біженців. Угода про рибальство все ж була продовжена ще на дванадцять місяців наприкінці минулого року. Незважаючи на гостру критику, опозиція на Фарерських островах також проголосувала за її продовження.

Про важливість рибальства для Фарерських островів свідчить і той факт, що в уряді немає міністра економіки, натомість посаду міністра рибальства обіймає заступник голови уряду 54-тисячного архіпелагу. Той факт, що фарерці ставлять економіку вище від моралі, критично сприймається в Данії. У Копенгагені і консерватори, і соціал-демократи висловлювали застереження щодо фарерських дій.

Нагадаємо, що більшість західних компаній продовжують вести бізнес в росії.

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