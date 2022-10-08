Норвегія не пускає у свої порти російські рибальські судна: також посилена охорона нафтових об’єктів

Рибальські судна країни-терористки тепер зможуть заходити лише в три порти Норвегії, де їх також перевірятимуть. Про це уряд країни оголосив 6 жовтня на пресконференції, повідомляє місцеве видання. Трьома портами, куди тепер можуть заходити російські рибальські судна, є Кіркенес, Тромсе і Ботсфьорд.

«Неприпустима анексія росією всередині України, атаки на газопроводи в Балтійському морі та збільшення активності безпілотників, означають, що уряд ще більше посилив свою готовність. Ми уважно стежили за діяльністю росії в норвезьких водах і норвезьких портах, щоб уникнути того, щоб Норвегія стала транзитною країною, — заявила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хейтфельдт. - У нас є інформація, яка вказує на необхідність посилення контролю за російськими рибальськими суднами. Мета — щоб усіх перевіряли, якщо вони прибувають у ці три порти. Використовувати рибальські судна в незаконних цілях стане важче».

Після витоку газу в Балтійському морі рівень готовності на норвезькому континентальному шельфі зашкалює. Озброєні солдати Головної гвардії захищають норвезькі нафтогазові об'єкти. Є сильні підозри щодо причетності росії до атак на газопроводи.

«Треба зробити нову оцінку. Останні події показують, що є всі підстави бути напоготові щодо всієї російської активності», - заявила представник парламенту Лів Карі Ескеланд минулого тижня.

Міністри кажуть, що рішення мотивоване тим, що зараз Норвегія перебуває у більш вразливій ситуації.

Норвегія та росія зустрінуться через 11 днів, щоб обговорити угоду про рибальство наступного року. Обмеження щодо російських суден можуть вплинути на ці переговори.

Нагадаємо, раніше Норвегія підтримала рішення Євросоюзу про припинення дії угоди з росією про спрощений режим отримання шенгенських віз.

28

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram