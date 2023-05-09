На перекус — фрукти та горішки, а не чіпси та сухарики: поради Марини Боржемської тим, хто вирушає у далеку подорож

Відома фітнес-тренерка Марина Боржемська, яка раніше запропонувала рецепти смачних та корисних весняних салатів, порадила, як треба харчуватись під час подорожей та відряджень.

«Тема харчування під час поїздок відгукнулась багатьом з вас, тож пропоную розглянути її детальніше. Тим паче, що знайомство з новою країною починається з її національної кухні та культури харчування. Довготривала поїздка — не привід обмежувати здоровий раціон. Найкращий варіант — заздалегідь спланувати, що і в який час ви будете вживати. Одразу скажу: спокусу з’їсти запас чіпсів чи сухариків разом з різноманітними цукерками та печивом потрібно подолати мужньо та рішуче! Такий шкідливий перекус підвищить рівень цукру в крові на короткий час, а після — вас наздожене відчуття голоду», — пише вона.

Боржемська радить під час довгої дороги в поїзді/автобусі/автомобілі замість такого перекусу краще взяти з собою побільше фруктів (але не знімати скоринку, щоб вони не пустили сік), овочів, зернових хлібців, горішків, натуральних злакових батончиків.

«Це все підійде для перекусу. Для зручності придбайте контейнер для їжі. Окрім цього, сплануйте основні прийоми харчування. Візьміть нежирний йогурт (за умови, що з’їсте його в перші години поїздки, оскільки він може зіпсуватися). Також ви можете відварити в дорогу яйця та куряче філе. Це будуть чудові інгредієнти для сендвічіу з цільнозерновим хлібом або з лавашем. Додати також можна зелень та сир. Заверніть сендвіч у фольгу для безпечного зберігання. Ще один варіант харчування в дорозі — запарена вівсянка швидкого приготування. Все, що потрібно — гарячий окроп, аби її залити. Не забуваємо про щоденний водний баланс. Запасіться пляшками з водою. Газовані напої — не є альтернативою», — вважає фітнес-тренерка.

Також вона радить, приїхавши в іншу країну:

⁃ мати при собі сорбент на випадок отруєння чи незасвоєння їжі;

⁃ не вживати немиті овочі та фрукти;

⁃ детально ознайомитись з відгуками відвідувачів закладу, куди збираєтесь. Обирайте ресторани та магазини, де є змога придбати корисну їжу;

⁃ балансувати в харчуванні. Не коріть себе за зміни у раціоні. Проте, якщо з’являється непереборне бажання з’їсти менш корисні страви, робіть це в першій половині дня;

⁃ контролювати порції. Адже часто у відпустці хочеться з’їсти все і одразу.

Як писали «ФАКТИ», раніше Боржемська розповіла, що можна їсти перед тренуванням.

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