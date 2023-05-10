Не поспішайте садити розсаду: синоптики розповіли, коли до України повернеться тепло

За прогнозами синоптиків, скоро незвична для травня холоднеча повинна змінитися на тепло, але метеорологи все ж таки не радять найближчими днями поспішати з роботами на дачі чи городі.

Про це пише у соціальній мережі синоптикиня Наталка Діденко.

«Розсаду не біжіть садити поки що», — застерігає вона.

Річ у тому, що у західних, північних, центральних областях (окрім Полтавщини та Дніпра з районами, яких захистить від «мінусів» хмарність), а також навіть в Одеській та Миколаївській областях очікуються заморозки.

Протягом дня 10 травня температура повітря становитиме +11…+14 градусів, на Закарпатті +14…+17, а найхолодніше буде на Луганщині та частині Донеччини — +7…+11 градусів.

Дощі пройдуть вночі на південному сході та півдні, вдень у середу опади поширяться на більшість областей України.

Лише в західній частині та на півночі — без істотних опадів або максимум — пару крапель.

У Києві 10травня вночі знову холодно — +3…+5 градусів, на околицях столиці можливі заморозки. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +14 градусів. Без істотних опадів, хіба в окремих районах можливий невеликий дощ.

Але вже з 12 травня температура повітря нарешті підвищиться.

«На суботу-неділю теплі плани — якраз. Чи дачі, чи городи, чи поїздки важливі й не дуже, чи прогулянки в парку, головне, травень нарешті усміхнеться до нас теплою прекрасною погодою… Навкруги тюльпани поступово подають руку півоніям і не зчуємося, як і трояндам», — зазначає Наталка Діденко.

Про підвищення температури повітря пишуть і фахівці сайте «Метеопрог».

На їхню думку, тепло завітає в Україну всього лише на три дні, потім буде нове «падіння», і вже починаючи з п'ятниці, 19 травня, тепло стабільно почне ширитися Україною. Певно, на цей день і буде назначено початок контрнаступу ЗСУ. Втім, це поки що залишається всього лише припущенням — рішення прийматиме главком Валерій Залужний.

А поки що, попри застереження синоптиків, українці можуть продовжувати готувати розсаду — приміром, підживлювати огірки, а також томати та перець.

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