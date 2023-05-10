Перший півфінал Ліги чемпіонів завершився скандалом: гол де Брюйне не можна було зараховувати (фото, відео)

Після першого півфінального поєдинку Ліги чемпіонів між «Реалом» та «Манчестер Сіті» (1:1), що відбувся напередодні ввечері на арені «Сантьяго Бернабеу» у Мадриді, вибухнув гучний скандал. Як з'ясувалося, команда Хосепа Гвардіоли забила гол у відповідь з порушенням правил, оскільки перед взяттям воріт Тібо Куртуа м'яч… покинув межі поля.

На 67-й хвилині зустрічі португалець Бернарду Сілва зіграв у м'яч поруч із бічною лінією. При цьому співвітчизник гравця «МанСіті» Артур Діаш та його помічники вважали, що м'яч не залишив поле. Однак пізніше телекомпанія beIN Sports перевірила спірний момент за допомогою 3D-технології, створивши зображення, яке свідчило про протилежне. Приблизно через 20 секунд після торкання Сілви «Сіті» зусиллями бельгійця Кевіна де Брюйне забив гол, уникнувши в підсумку поразки.

На протести наставника «Реала» Карло Анчелотті, який цього вечора повторив рекорд Алекса Фергюсона за кількістю матчів у Лізі чемпіонів (190), рефері відреагував лише жовтою карткою італійському фахівцю.

«VAR зазвичай повинен перевіряти, чи забитий гол у рамках правил, чи ні, в такій ситуації система повинна була втрутитися», — наводить слова легендарного екснаставника «Арсенала» Арсена Венгера Mirror.

До речі, неабиякі пристрасті вирували цього вечора не лише на футбольному полі знаменитого стадіону, а й на трибунах «Сантьяго Бернабеу». Служба безпеки арени вивела за межі трибуни батька зіркового норвезького форварда «Манчестер Сіті» Ерлінга Холанда Альфа-Інге Холанда, який у відповідь на провокації вболівальників «Реала» жбурляв у них арахіс і продемонстрував фанатам непристойний жест.

Нагадаємо, що матч-відповідь команд Хосепа Гвардіоли і Карло Анчелотті відбудеться 17 травня в Манчестері.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі другий півфінал Ліги чемпіонів «Мілан» — «Інтер».

Фото ФК «Манчестер Сіті», beIN Sports

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