Де і коли дивитися онлайн «Мілан» — «Інтер»: розклад трансляцій та анонс матчу ½ фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 10 травня, в Мілані пройде перший матч півфінальної стадії Ліги чемпіонів між командами з одного міста — «Міланом», що вибив із турніру «Наполі», та «Інтером», перед яким не встояла «Бенфіка».

Суперники підходять до очного поєдинку в гарному настрої після ігор в італійській серії А. «Россо-нері» вдома обіграли «Лаціо» — 2:0 (Беннасер, 17, Ернандес, 29) та продовжують боротьбу за потрапляння до Ліги чемпіонів, йдучи на п'ятому місці з 61 очком в активі.

Відеоогляд матчу «Мілан» — «Лаціо» — 2:0

У свою чергу, «Інтер» на виїзді впорався з «Ромою» — 2:0 (Дімарко, 33, Лукаку, 74) та розташовується на четвертому рядку, набравши 63 очки, з відставанням в один бал від «Лаціо» та три — від «Ювентуса».

Відеоогляд матчу «Рома» — «Інтер» — 0:2

Нинішнього сезону команди вже тричі зустрічалися на футбольному полі. У рамках серії А суперники обмінялися «домашніми» перемогами (3:2 на користь «Мілана» та 1:0 за «Інтером»), а у вирішальному поєдинку за Суперкубок Італії сильнішими виявилися «інтерісті» — 3:0. Що стосується єврокубків, то команди перетиналися двічі на стадії плей-оф Ліги чемпіонів (останнього разу — у сезоні-2004/2005), і в обох випадках сильнішими виявлялися «россо-нері».

Цього разу букмекери віддають невелику перевагу номінальним гостям. Наприклад, контора «Фаворит Спорт» ставки на перемогу «Інтера» приймає з коефіцієнтом 2,55, на нічию — 3,25, на виграш «Мілана» — 3,30.

Ліга чемпіонів. ½ фіналу. Перший матч

10 травня (середа)

«Мілан» — «Інтер» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що в іншому півфіналі у вівторок, 9 травня, зіграють мадридський «Реал» та англійський «Манчестер Сіті».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Наполі» з рекордом Лучано Спаллетті вперше з часів Марадони став чемпіоном серії А.

Фото ФК «Мілан»

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