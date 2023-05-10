«Реал» та «Манчестер Сіті» не визначили сильнішого у півфіналі Ліги чемпіонів: відеоогляд матчу

У вівторок, 9 травня, у Мадриді пройшов перший півфінальний матч Ліги чемпіонів, в якому зійшлися чинний переможець турніру «Реал» та англійський «Манчестер Сіті».

Ліга чемпіонів. ½ фіналу. Перший матч

«Реал» (Іспанія) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 1:1 (Вінісіус Жуніор, 36 — де Брюйне, 67).

Наставник «МанСіті» Хосеп Гвардіола відзначав перед матчем, що не розглядає майбутнє протистояння як реванш за торішній виліт із півфіналу Ліги чемпіонів, але при цьому його підопічні вийшли на поле «Сантьяго Бернабеу» із неабияким настроєм.

Ось тільки незважаючи на колосальну територіальну (за володінням м'ячем гості перевершували «вершкових» більш ніж удвічі) та ігрову перевагу, «МанСіті» забити до перерви не вдалося. А ось «Реал» відкрив рахунок з єдиного удару за перші 45 хвилин гри — розігнавши атаку на лівому фланзі, Камавінга віддав у центр на Вінісіуса Жуніора, і бразилець влучним ударом із півкола перед штрафним відправив м'яча під поперечину.

Італієць Карло Анчелотті, який проводив свій 190-й матч в якості тренера у Лізі чемпіонів (за цим показником він зрівнявся з легендарним наставником «Манчестер Юнайтед» сером Алексом Фергюсоном), не став нічого змінювати в перерві та знову віддав ініціативу супернику. Ось тільки цього разу вберегти свої ворота від тиску «МанСіті» господарям не вдалося. Засмутити Куртуа на 67-й хвилині зміг його співвітчизник де Брюйне, який із дальньої дистанції «уклав» м'яча точно в кут.

Після того, як рахунок став рівний, мадридці були ближчими до того, щоб вирвати перемогу (чого вартий лише удар Бензема головою з меж воротарського майданчика та неймовірний сейв Едерсона на лінії воріт), але у результаті фінальний свисток зафіксував результативну нічию — 1:1, завдяки якій англійський клуб продовжив свою безпрограшну серію у всіх турнірах до 21 матчу. Тепер доля путівки у фінал вирішиться у поєдинку у відповідь, який пройде 17 травня в Манчестері.

Нагадаємо, що в другому першому півфіналі в середу, 10 травня, зіграють «Мілан» та «Інтер» .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що два матчі за участю київського «Динамо» потрапили до престижного рейтингу Ліги чемпіонів .

Фото uefa.com

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