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Суспільство та люди

Частину українців звільнили від оформлення «автоцивілки»: названо 5 категорій

10:07 10 травня 2023
Частину українців звільнили від оформлення «автоцивілки»: названо 5 категорій

В Україні частину громадян звільнили від оформлення «автоцивілки». Йдеться про одразу п'ять категорій, яким передбачені пільги.

Про це повідомляє юридичний портал «Український ветеранський фонд».

За українським законодавством, від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності звільнені такі категорії громадян:
- учасники бойових дій (УБД);

- постраждалі учасники Революції гідності;

- особи з інвалідністю внаслідок війни;

- особи з інвалідністю першої групи, які особисто керують належним їм транспортом;

- громадяни, котрі керують транспортом, належним особі з інвалідністю першої групи, в її присутності.

Належний їм транспорт — це авто, якими пільгові категорії осіб володіють не лише на праві власності, а й на інших правових підставах. Зокрема, договору підряду чи оренди.

Право на пільгу дає посвідчення учасника бойових дій, а також документи, які підтверджують право володіння чи користування машиною.

«Довіреність на керування автомобілем не підходить для звільнення від оформлення автострахування. Цей документ не підтверджує те, що особа є законним власником наземного транспортного засобу. Ця пільга — персоналізована», — пояснили юристи.

Нагадаємо, в Україні вже до кінця літа планують запустити весь процес купівлі-продажу авто через цифровий варіант.

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