Частину українців звільнили від оформлення «автоцивілки»: названо 5 категорій
В Україні частину громадян звільнили від оформлення «автоцивілки». Йдеться про одразу п'ять категорій, яким передбачені пільги.
Про це повідомляє юридичний портал «Український ветеранський фонд».
За українським законодавством, від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності звільнені такі категорії громадян:
- учасники бойових дій (УБД);
- постраждалі учасники Революції гідності;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- особи з інвалідністю першої групи, які особисто керують належним їм транспортом;
- громадяни, котрі керують транспортом, належним особі з інвалідністю першої групи, в її присутності.
Належний їм транспорт — це авто, якими пільгові категорії осіб володіють не лише на праві власності, а й на інших правових підставах. Зокрема, договору підряду чи оренди.
Право на пільгу дає посвідчення учасника бойових дій, а також документи, які підтверджують право володіння чи користування машиною.
«Довіреність на керування автомобілем не підходить для звільнення від оформлення автострахування. Цей документ не підтверджує те, що особа є законним власником наземного транспортного засобу. Ця пільга — персоналізована», — пояснили юристи.
Нагадаємо, в Україні вже до кінця літа планують запустити весь процес купівлі-продажу авто через цифровий варіант.
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