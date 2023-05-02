Майже на ламаються: названо топ-5 «вічних» японських автомобілів

Обираючи авто на вторинному ринку, чимало автолюбителів звертають увагу перш за все на країну походження авто. Це, до речі, радять робити і автомобільні експерти, які часто склають власні рейтинги марок і моделей за різними параметрами, і перш за все — за їх надійністю.

Цього разу експерти сайту Твоя машина опублікували топ-5 надійних японських авто.

Його очолила модель концерну Toyota — Corolla.

Toyota Corolla 2023 року випуску

Інші чотири сходинки виглядають так:

2. Honda Civic

3. Mazda MX-5 Miata

4. Subaru Outback

5. Nissan Maxima.

Спорткар Nissan Maxima

Японські автомобілі ще з 1970-х почали завойовувати світ саме своєю надійністю і безвідмовністю. Відтоді майже усі бренди цієї національності поширилися світом, в тому числі й в плані розвитку сервісної мережі.

До того ж таких яскравих з точки зору дизайну, як у японців, ще варто пошукати.

Нагадаємо, раніше експерти порадили звернути увагу на іншу модель Nissan — Murano, під капотом якого стоїть досить потужний 3,5-літровий агрегат. Він видає до 249 кінських сил.

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