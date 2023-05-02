Майже на ламаються: названо топ-5 «вічних» японських автомобілів
Обираючи авто на вторинному ринку, чимало автолюбителів звертають увагу перш за все на країну походження авто. Це, до речі, радять робити і автомобільні експерти, які часто склають власні рейтинги марок і моделей за різними параметрами, і перш за все — за їх надійністю.
Цього разу експерти сайту Твоя машина опублікували топ-5 надійних японських авто.
Його очолила модель концерну Toyota — Corolla.
Інші чотири сходинки виглядають так:
2. Honda Civic
3. Mazda MX-5 Miata
4. Subaru Outback
5. Nissan Maxima.
Японські автомобілі ще з 1970-х почали завойовувати світ саме своєю надійністю і безвідмовністю. Відтоді майже усі бренди цієї національності поширилися світом, в тому числі й в плані розвитку сервісної мережі.
До того ж таких яскравих з точки зору дизайну, як у японців, ще варто пошукати.
Нагадаємо, раніше експерти порадили звернути увагу на іншу модель Nissan — Murano, під капотом якого стоїть досить потужний 3,5-літровий агрегат. Він видає до 249 кінських сил.131
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