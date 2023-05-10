Отримати відстрочку від мобілізації — реально: хто може скористатися цим правом

У разі догляду за людиною похилого віку чи людиною з інвалідністю, чоловіки можуть отримати відстрочку від мобілізації до лав ЗСУ.

Про це пише «Пенсійний кур'єр».

«Право на таку відстрочку мають опікуни людини з інвалідністю, визнаної судом недієздатною», — йдеться у повідомленні.

Таке право також мають особи, що здійснюють догляд за людиною, яка за висновком МСЕК або лікарської комісії потребує постійного догляду й не має інших близьких осіб, які можуть здійснювати такий догляд (стаття 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).

Водночас зазначається, що догляд можна здійснювати тільки за членами своєї сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Також юристи нагадують, що можна оформити догляд за громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями. Для цього обов’язково отримати висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді (частина 6 статті 13 ЗУ «Про соціальні послуги»).

Окремий випадок — якщо батьки, дружина або батьки дружини мають інвалідність I чи II групи. В такому випадку чоловік має право на відстрочку без оформлення догляду чи опіки (стаття 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).

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