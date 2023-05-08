Повістка у дверях або у поштовій скриньці: що буде, якщо її проігнорувати

Оскільки Рада продовжила загальну мобілізацію, військовозобов'язані у віці від 18 до 60 років можуть отримати повістку.

Декому документ вручають особисто під підпис. Однак також трапляються випадки, коли представники ТЦК вручають повістку родичу або навіть просто встромляють її у двері чи залишають у поштовій скриньці. Та не всі призовники знають, чи зʼявлятися до військкомату за таких умов.

Про те, що робити у таких випадках, розповів адвокат Сергій Гула.

Треба розуміти, що повістка має бути вручена належним чином, а не просто донесена до адресата.

«Що це означає? Коли є підтвердження, що військовозобовʼязаний чи його родичі з близького кола, які з ним проживають, отримали повістку. Отже, має бути безпосередній підпис особи. Якщо ж людина відмовляється підписувати документ, то має бути складений відповідний акт зі свідками, де вказано, що військовозобовʼязаний відмовився отримати повістку. Саме у цьому випадку документ вважається належно врученим», — говорить Сергій Гула.

Виходить, що повістка, яку просто залишили у дверях чи навіть поштовій скриньці, не може характеризуватися як вручена належним чином.

«Якщо повістку залишили просто у дверях, то невідомо, чи дійшла вона до адресата. Будь-хто міг йти, випадково зачепити документ чи навіть спеціально його витягнути, а отже адресат його не помітить. Хто повинен довести, що ви не отримали повістку, яку представники військкомату залишили у дверях чи поштовій скриньці? Це завдання уповноваженого органа, який їх роздає», — додає адвокат.

Виходить, щоб розпочати кримінальне провадження щодо людини, яка, на думку представників ТЦК, отримала повістку, слідчому чи суду треба надати відповідні документи, які це підтвердять. Якщо цього немає, то і покарати призовника не можна.

Коли призовників можуть покарати за відмову від повістки

Якщо призовника проінформували по телефону про необхідність з’явитися до ТЦК, а він не прийшов, його можуть притягти до відповідальності у вигляді штрафу 5 100−8 500 грн або до виправних робіт на строк до одного року. Однак це лише за умови наявних доказів виклику, оформлених у належному процесуальному порядку.

Також згідно зі ст. 210 Кодексу про адміністративні правопорушення України, якщо призовник належним чином отримав повістку та не зʼявився за викликом до ТЦК для визначення призначення у воєнний час, то його також чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 3 400−5 100 грн з подальшим доставлянням до ТЦК.

Коли настає кримінальна відповідальність

Якщо військовозобов’язаний пройшов звіряння військово-облікових даних, медичну комісію для призову та уникнув відправлення до лав ЗС України у військову частину, то в такому разі настає вже кримінальна відповідальність.

Покарати такого військовозобов'язаного можуть за статтею 336 Кримінального кодексу України «Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період». Ухилянту загрожуватиме від 3 до 5 років позбавлення волі.

Але, зазначимо, після відбуття терміну покарання законодавство не забороняє знову мобілізувати такого чоловіка (за умови, що його вік все ще є призовним).

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