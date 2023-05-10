В «Дії» запрацювала послуга «єВідновлення»: як отримати кошти на ремонт пошкодженого житла

В «Дії» запрацювала послуга «єВідновлення» — програма, яка дає можливість подати заяву у застосунку та отримати кошти на ремонт пошкодженого війною житла.

Про це повідомили в Telegram-каналі Мінцифри.

«Відтепер українці, чиї домівки постраждали через бойові дії, можуть подати заяву в Дії та отримати кошти на ремонт за програмою „єВідновлення“. Послуга доступна, якщо житло підлягає відновленню і не було повністю відремонтоване», — йдеться у повідомленні.

На першому етапі послуги «єВідновлення» допомогу отримають люди, чиї будинки потребують косметичного ремонту.

Наприклад, якщо житло придатне для проживання, але треба замінити вікна, двері, відремонтувати дах тощо. Пріоритет мають учасники бойових дій, мобілізовані, сім’ї загиблих військових, люди з інвалідністю І та ІІ груп і багатодітні родини.

Максимальна сума на відновлення одного об’єкта — 200 тисяч гривень.

Далі програма буде масштабована для того, щоб допомогу отримали люди, будинки яких були повністю знищені внаслідок російської агресії.

Послуга в «Дії» працює за принципом, схожим до «єПідтримки».

Подати заяву на виплату можна за кілька кліків та відкрити спеціальну картку єВідновлення в одному з 5 банків-партнерів.

Саме на цю картку потім надійдуть кошти, які треба витратити на будматеріали й ремонтні послуги.

Суму компенсації визначить спеціальна комісія місцевої влади. Комісія зафіксує ступінь руйнувань та робить висновки. Рішення комісії заявнику також прийде в «Дії».

Як отримати допомогу?

Повідомте про пошкоджене майно у застосунку «Ді».

Відкрийте спеціалізований рахунок «єВідновлення» в одному з банків-учасників програми.

Заповніть заяву на допомогу в застосунку «Дія», перевірте та відправте в оборобку.

Після цього місцева влада має надіслати комісію, яка проведе обстеження пошкодженого майна, зафіксує руйнування та визначить суму компенсації.

Згодом кошти мають поступити на картку «єВідновлення». Їх потрібно використати протягом 12 місяців з дня отримання.

Нагадаємо, найближчим часом українці зможуть купувати та продавати автомобілі через «Дію».

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