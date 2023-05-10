«Нашкодимо нужденним людям»: легенда київського «Динамо» не підтримав санкції проти росії (відео)

Легендарний у минулому футболіст київського «Динамо», «Мілана» та збірної Грузії, а нині мер Тбілісі від правлячої партії «Грузинська мрія — Демократична Грузія» Каха Каладзе, який свого часу обвинувачував володимира путіна в брехні, заявив, що не підтримує введення Грузією санкцій проти росії.

«Чому нас нападають? Через те, що ми не приєдналися до санкцій, — сказав 45-річний Каха Каладзе в ефірі грузинського телебачення. — Я хочу запитати будь-яку розсудливу людину. Невже якщо грузинське вино та грузинська сільгосппродукція не надійдуть на російський ринок, то цим ми знищимо російську економіку? Це повний абсурд.

Ми ж, навпаки, нашкодимо нашим нужденним людям. Тим, хто працює 24 години на добу, щоб заробити собі на шматок хліба. Навіщо слід закривати людям ці можливості? Можливості для того, щоб попрацювати, продати свої продукти та отримати гроші. Адже ці гроші все одно заходять до Грузії.

Коли я перебуваю у владі країни і знаю, що це зашкодить, чому я маю робити цей крок? Чому я маю робити нещасною свою країну?"

Нагадаємо, що раніше триразового чемпіона та володаря Кубка України у складі «Динамо», а також дворазового переможця Ліги чемпіонів у футболці «Мілана» Каху Каладзе не раз звинувачували у проросійських поглядах. Наприклад, командир грузинського легіону, який воює проти рашистів на боці України, Мамука Мамулашвілі свого часу в інтерв'ю YouTube-каналу Pressing назвав свого знаменитого співвітчизника «не лише зрадником Грузії, а й України».

Після цього Каладзе, щоправда, написав у Instagram: «Ми завжди підтримували, підтримуємо і підтримуватимемо Україну та український народ!» Але одна справа — слова, а інша — вчинки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Динамо» Анатолій Бишовець став «адвокатом» зрадника Анатолія Тимощука.

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