Ріта Ора виступила на сцені «Євробачення» разом з юною біженкою з Рівного

На «Євробаченні» у Ліверпулі, де визначилася перша десятка фіналістів, відчувається потужна підтримка України. Вона на вулицях у жовто-блакитній символіці, у локаціях, у виступах цілого десанту українських артистів: Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, Марічка Яремчук, гурти Go_A, The Hardkiss, АНТИТІЛА, Aloysha та інші. І особливо — на головній сцені. Українська тематика, нагадування про війну інтегровані у виступи не лише наших представників, а й світових зірок.

Ріта Ора виконала свій хіт Anywhere разом із українською танцівницею — біженкою Софією, яка виїхала до Британії на початку війни. Співачці близька українська трагедія. Бо ж сама стала біженкою у Британії, з родиною змушена була поїхати з колишньої Югославії.

«Софія відкриває мій виступ цього вечора грою з м’ячем, символізуючи втрату дитинства для цих бідних біженців. Я сподіваюся, що цей чудовий пісенний конкурс відкриє серця в Європі та світі. Ми любимо тебе, Україно, всі виступаємо сьогодні ввечері для тебе», — написала Ріта Ора в Твітері.

Також у півфіналі Alyosha та Ребекка Фергюсон вразили потужним виступом про війну в Україні.

Нагадаємо, другий півфінал відбудеться 11 травня, а фінальне шоу — 13. Український гурт TVORCHI автоматично потрапив до фіналу, як представник країни-переможця.

Раніше коментатор конкурсу Тимур Мірошниченко в інтерв`ю «ФАКТАМ» розповів подробиці «Євробачення-2023».

Фото: instagram.com/eurovision

281

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram