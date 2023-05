«Євробачення-2023»: хто переміг у першому півфіналі

У Ліверпулі відбувся перший півфінал 67-го міжнародного пісенного конкурсу, який проходить від імені України. Ведучими шоу стали британська співачка Аліша Діксон, британська акторка Ганна Веддінгем та українська виконавиця Юлія Саніна.

У фіналі конкурсу до них приєднається четвертий ведучий — Грем Нортон, який коментує захід у Великій Британії від 2009 року.

Півфінал на синьо-жовтій сцені відкрили діти символічним номером, а за ними потужно виступила Юлія Саніна з гуртом The Hardkiss. Зі сцени вона наголосила, чому саме конкурс відбувається не в Україні — через війну, яку розпочала росія.

За путівку до фіналу змагалися епатажні, яскраві, різножанрові учасники з 15 країн: Норвегії, Мальти, Сербії, Латвії, Португалії, Ірландії, Хорватії, Швейцарії, Ізраїлю, Молдови, Швеції, Азербайджану, Чехії, Нідерландів та Фінляндії. За результатами голосування національних журі та глядачів до фіналу вийшли представники десяти країн.

Отже, перша десятка фіналістів виглядає так:

Норвегія: Алессандра — Queen of Kings

Сербія: Luke Black — «Само ми се спава»

Португалія: Mimicat — Ai coração

Хорватія: Let 3 — Mama šč!

Швейцарія: Ремо Форрер — Watergun

Ізраїль: Ноа Кірел — Unicorn

Молдова: Паша Парфеній — Soarele și luna

Швеція: Лорін — Tattoo

Чехія: Vesna — My Sister's Crown

Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha

Цьогоріч у конкурсі беруть участь представники з 37 країн. Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовилися від участі через брак фінансування. А країну-агресора росію відсторонили від конкурсу до того часу, поки в країні не зміниться політичний режим. Також Європейська мовна спілка у 2021 році дискваліфікувала Білорусь.

Нагадаємо, другий півфінал відбудеться 11 травня, а фінальне шоу — 13. Український гурт TVORCHI автоматично потрапив до фіналу, як представник країни-переможця. Хлопці підкорюють фанів оригінальними костюмами, символічним номером, в якому розказують про те, як гартуються наші серця.

У заходах в рамках конкурсу беруть участь чимало українських артистів, серед яких Тіна Кароль, Марічка Яремчук, Вєрка Сердючка, Aloysha та інші.

Раніше ведучий Тимур Мірошниченко в інтерв`ю «ФАКТАМ» розповів подробиці «Євробачення-2023».

Фото: instagram.com/eurovision

