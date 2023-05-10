Як «правильно» говорити з інспектором: водіям рекомендували відповіді на провокативні запитання поліції

В Україні посилюють санкції за порушення на дорогах. Для більшості водіїв зупинка та діалог з патрульними є стресовою ситуацією, навіть якщо водій нічого не порушував.

Щоб уникнути непорозумінь та правильно відповісти на провокативні питання поліцейських, на порталі wheel-news опублікували підборку орієнтовних відповідей для водіїв.

На питання «Де ви працюєте і ким?» потрібно відповідати лише тоді, коли водій скоїв правопорушення та інспектор збирає дані для протоколу. Інколи таке питання ставлять, щоб дізнатися чи водій платоспроможний.

Питанням «Куди прямуєте?» інспектор намагається вивідати чи не споживав водій спиртне. Відповідайте на це питання треба без метушні. Якщо ви їхали з високою швидкістю, то скажіть, що спішили в аптеку за ліками, або за дитиною в школу.

«Де навчається ваша дитина?» Якщо в салоні авто знаходиться дитина, то поліцейський може поставити подібне питання. Таким чином інспектор перевіряє скільки років дитині та чи може вона перебувати в салоні без спеціального крісла або на передньому сидінні. Задля уникнення зайвих запитань, беріть з собою в дорогу свідоцтво про народження дитини, або додайте документи дітей в «Дію».

Питання «Порушуємо?» провокативне. Таким чином інспектор хоче завести водія у глухий кут. Рекомендуємо завжди бути уважним на дорозі, щоб у вас не виникало сумнівів чи порушили ви ПДР.

«І що мені робити з вами?» Таким питанням водія хочуть підвести до корупції. Не рекомендуємо здійснювати вчинки, котрі в майбутньому можуть стати підставою для кримінальної справи, радять експерти.

Нагадаємо, в Україні частину громадян звільнили від оформлення «автоцивілки».

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