Віддають перевагу вологому ґрунту: як вирощувати сакуру та доглядати за нею

Одним з найперших провісників весни є японська вишня сакура, яка розквітає рожевими та білими хмарами квітів. Існує кілька різновидів цих декоративних дерев, які добре ростуть в Україні. Тож, якщо ви хочете милуватися цими прекрасними рослинами у своєму саду, необхідно знати кілька секретів їхнього вирощування, повідомляє southernliving.com.

Тривалість життя сакур зазвичай становить від 15 до 25 років, хоча в оптимальних умовах вони можуть досягати 30−40 років. Дерева найкраще ростуть на повному сонці, принаймні шість годин прямих сонячних променів на день. Деякі сорти переносять невелике затінення. У районах, схильних до посухи, обов'язково висаджуйте дерево в місці, де воно буде знаходитися в півтіні, і мульчуйте навколо основи, щоб утримувати вологу (але не торкаючись стовбура, щоб не сприяти надмірному накопиченню води).

Сакури можуть адаптуватися до різних типів ґрунтів, включаючи піщані та глинисті, але віддають перевагу вологому, добре дренованому кислому ґрунту. Поливайте молоді дерева щотижня, а в суху погоду — двічі на тиждень, щоб допомогти їм прижитися. Після перших двох сезонів достатньо поливати кожні два тижні, а під час посухи — частіше. Тривале замочування краще для цих дерев, ніж швидкий душ.

Слідкуйте за попелицею. Якщо ви не можете побачити маленьких жучків, зверніть увагу на скручене листя. Чорна вишнева попелиця залишає після себе виділення, які заражають гілки та листя квітучих дерев. Обробіть дерево інсектицидом, щоб знищити попелицю. Огляньте гілки дерева. Якщо ви бачите невеликі нарости зазвичай світло-коричневого кольору, ваше дерево може бути уражене грибком. Видаліть уражені гілки, щоб запобігти поширенню хвороби на решту дерева.

Для боротьби з грибковими захворюваннями замочіть інструменти для обрізки в спирті після використання на зараженій рослині чи дереві. Якщо навесні або влітку ви бачите гілки, на яких немає листя, це може свідчити про те, що гілка пошкоджена. Огляньте листя дерева. Зверніть увагу на сірий або сріблястий колір листя на вашому дереві. Цей грибок сріблястого листя з'являється, коли гілки починають відмирати, тому негайно обріжте хворі гілки. Також слідкуйте за корою. Якщо ви бачите, наприклад, білий лускатий наліт, це може свідчити про те, що на дереві живе шкідник.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як виростити мигдаль у своєму садку, щоб отримати гарний прибуток.

9

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram