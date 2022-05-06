«Врожай щедрий, а ціна на горішки висока»: як виростити мигдаль, щоб отримати гарний прибуток

Оксана Ільницька з Тернопілля у своєму саду вирощує мигдаль. Зізнається: справа ця зовсім не клопітка, а врожай щедрий та дуже смачний. Та й ціна на горішки у магазинах кусається. То ж чому б не зекономити і не виростити екзотичне дерево у себе вдома?

— Мені подобаються незвичні для нашого клімату рослини, тому я постійно черпаю інформацію про них на різних сайтах та форумах, — розповідає «ФАКТАМ» Оксана Ільницька. — Кілька років тому зацікавилась мигдалем. Це дуже давня культура, адже з’явилась ще до нашої ери у країнах Середньої Азії та Середземномор'я. Останні роки мигдаль набув популярності й в Україні, знаю, що на півдні фермери закладають такий сад на десятках гектарів землі. Ця культура невибаглива, за стійкістю до спеки прирівнюється навіть до кактусів. А її рожевий цвіт навесні дуже нагадує сакуру. Я висаджувала мигдаль з горішків, придбала їх у садівників. Бо ті, що у магазині, не годяться, адже висушені, тобто термічно оброблені. З них вже нічого не проросте.

Оксана Ільницька

— Чи потрібно якось готувати мигдаль для того, щоб посадити?

— Так, після покупки горішки в мене пройшли стратифікацію — я помістила їх у вологе та прохолодне середовище. Для цього взяла звичайний пісок, трохи води та ті горішки й помістила у холодильник, у відділення для овочів. Тримати від двох до чотирьох місяців, поки не пустить корінчик. Тоді рослину саджу у звичайний горщик, суміш землі можна купити в магазині. Якщо на вулиці ще холодно, мигдаль тримаю у підвалі. Коли мине загроза весняних заморозків, виношу на вулицю. Висаджувати мигдаль можна як навесні, так і восени. Краще робити це на ділянці, де нема протягів та гарне освітлення. Щодо ґрунтів, то раджу дреновані чорноземи, які гарно пропускають повітря, суглинки та піщані з високим вмістом вапна. Яма має бути діаметром 50−70 сантиметрів, глибина — 60 сантиметрів. Можна зробити дренаж із щебеню або битої цегли. Коли саджаєте мигдаль, то дерево слід розташувати так, щоб коренева шийка була трохи вище рівня поверхні. Після чого засипати яму родючим ґрунтом і рясно полити. Замульчувати мигдаль торфом. Дерево росте дуже швидко, може за сезон вирости на метр.

Рожевий цвіт мигдалю навесні дуже нагадує сакуру

— Як доглядати за деревом, аби воно потім порадувало гарним урожаєм?

— При висиханні поливаю одним відром води. Я не використовую жодної хімії, вношу лише курячий послід. Санітарне обрізування проводжу восени, коли рослина вступить у стан спокою. Цвіте дерево у квітні, що цікаво, раніше, ніж у нього розкривається листя. На зиму мигдаль слід вкривати агроволокном. Єдиний мінус вирощування — сіянці не завжди передають материнські якості. Тобто ти посадив мигдаль солодкий десертний, але з нього може вирости гіркий. Тоді такі деревця можна використовувати для прищепи. Тому треба мати декілька саджанців відразу, щоб не виникало таких ситуацій.

— Чи потрібно обрізати мигдаль?

— Так, і це дуже корисно для рослини. Раджу видаляти пошкоджені й засохлі гілки. А дерево формувати, коли воно відцвіте. Обрізати потрібно, бо мигдаль швидко розростається та набуває неохайного вигляду. Однорічні пагони відрізуйте, щоб рослина радувала око.

— Коли дерево починає родити?

— На четвертий рік після висадки. Зз квітів виростають кістянки, які схожі на зелений персик, й дозрівають вони у серпні-вересні. Коли лушпиння ззовні висохне і почне розколюватись, мигдаль можна збирати. З одного дорослого дерева збирають до 13 кілограмів плодів. Просушити горішки у духовці та зберігати у тканинних або паперових мішечках. Вони мають пропускати повітря, інакше мигдаль відволожиться.

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