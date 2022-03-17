20 березня 2022

Українцям, які переживають зараз одне з найстрашніших потрясінь в історії своєї країни, часом навіть важко уявити, що десь усе йде звичною чергою. Люди радіють весняному сонцю, ранньому цвітінню дерев, дитячому сміху, приємним новинам на роботі, новим фільмам, відвідуванням театрів та музеїв, перемогам улюблених футбольних команд.

А ми через шалені примхи правителя сусідньої країни, який вирішив разом із собою і своєю невиліковною хворобою потягнути в пекло якнайбільше ні в чому не винних людей, у найпрекраснішу пору року змушені спостерігати, як руйнуються наші міста, як гинуть наші герої, як страждають найближчі нам люди.

У далекій Японії в ці дні починається свято, вік якого обчислюється тисячоліттями, радість від якого гріє душі мільйонів людей, світло від якого проникає в найвіддаленіші куточки нашої багатостраждальної планети. Називається він Ханамі (у перекладі — милування сакурою) і за графіком (!) відзначається у різних префектурах Країни висхідного сонця — у міру початку цвітіння японської вишні, як ще називають сакуру, у різних регіонах країни. Наприклад, у Токіо Ханамі цього року проходитиме з 20 по 25 березня.

Мені, на щастя, доводилося бачити святкові заходи, пов'язані з початком цвітіння сакури, перебуваючи у Японії. І там довелося почути чимало легенд про те, як і чому японці вирішили відзначати Ханамі. Одна з таких легенд свідчить ось про що.

Якось до правителя країни звернувся староста громади села під назвою Сакура і поскаржився на те, що місцевий князь Хотта побив батогом спини діточок. На підтвердження староста показав дитячі спини, вкриті слідами катувань. Суворо покараний правителем князь Хотта приховав образу на жителів Сакури. І одного разу, вибравши момент, викрав маленьких діток, відвів їх на високу гору, прив'язав до стовбура японської вишні, що почала цвісти (тоді ще сакурою не називалася), прив'язав до стовбура і забив до смерті. З того часу японці вважають, що кров безневинних дітей окропила коріння дерева і пофарбувала його в червоний колір.

А ось ще одна коротка легенда, присвячена сакурі. Коли богу Нініги, що спустився з високих Небес на острови Японії, запропонували на вибір двох дочок бога гір, він вибрав молодшу сестру на ім'я Квітуча, а старшу, Високу Скелю, — відіслав батькові, оскільки вважав її негарною. Тоді батько розгнівався (старша дочка є старша дочка) і розповів про свій початковий задум: якби Нінігі вибрав собі в подружжя Скалу, життя нащадків Нініги було б вічним і міцним — подібно до гір і каменів. Нінігі зробив неправильний вибір, і тому життя його нащадків, тобто всіх японців, починаючи від самих імператорів і закінчуючи простолюдинами, за рішенням ображеного батька мала стати бурхливо-прекрасним, але недовговічним — як весняне цвітіння… На щастя, пророцтво збулося лише частково. Добре відомо, що японці є одними з довгожителів у світі.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.