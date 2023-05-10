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«Королева повернулась!»: мережа відреагувала на приїзд Верки Сердючки на «Євробачення»

16:55 10 травня 2023
Андрій Данилко з Інною Білоконь в аеропорту

Популярний артист Андрій Данилко, який дав гідну відповідь російським пропагандистам, знову виступить на сцені «Євробачення» разом зі своєю «мамою» Інною Білоконь.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі повідомив сам артист: «Побачимося у фіналі «Євробачення-2023».

Напередодні, славетний виступ Сердючки на сцені цього конкурсу у Хельсинкі, у 2007 році з піснею Dancing Lasha Tumbai було перезавантажено у новій якості на офіційній сторінці Євробачення.

— Ми були цьому дуже здивовані, — написав Андрій, зауваживши, що ця новина застала їх по дорозі до Ліверпуля.

Мережа відразу вибухнула привітаннями на адресу артиста і запитами про те, коли відновиться його тур по Америці. Нагадаємо, його було скасовано у зв’язку з труднощами оформлення документів для команди Андрія Данилко.

Прилетівши до Ліверпуля, артист виклав фото разом з Інною ще з аеропорту.

— Королева повернулась! — написали у коментарях шанувальники артиста.

«ФАКТИ» писали, що на сцені «Євробачення-2023» виступила Ріта Ора разом з біженкою з Рівного.

Фото.instagram.com/v_serduchka/

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