«Королева повернулась!»: мережа відреагувала на приїзд Верки Сердючки на «Євробачення»

Популярний артист Андрій Данилко, який дав гідну відповідь російським пропагандистам, знову виступить на сцені «Євробачення» разом зі своєю «мамою» Інною Білоконь.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі повідомив сам артист: «Побачимося у фіналі «Євробачення-2023».

Напередодні, славетний виступ Сердючки на сцені цього конкурсу у Хельсинкі, у 2007 році з піснею Dancing Lasha Tumbai було перезавантажено у новій якості на офіційній сторінці Євробачення.

— Ми були цьому дуже здивовані, — написав Андрій, зауваживши, що ця новина застала їх по дорозі до Ліверпуля.

Мережа відразу вибухнула привітаннями на адресу артиста і запитами про те, коли відновиться його тур по Америці. Нагадаємо, його було скасовано у зв’язку з труднощами оформлення документів для команди Андрія Данилко.

Прилетівши до Ліверпуля, артист виклав фото разом з Інною ще з аеропорту.

— Королева повернулась! — написали у коментарях шанувальники артиста.

«ФАКТИ» писали, що на сцені «Євробачення-2023» виступила Ріта Ора разом з біженкою з Рівного.

Фото.instagram.com/v_serduchka/



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