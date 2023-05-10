Допомагає усунути лупу: чому слід вживати редьку

Незважаючи на те, що не всі люблять редьку, вона має безліч переваг для здоров'я — від захисту серця до сприяння травленню, пише спеціалізоване видання food.ndtv. Наприклад, редька насправді допомагає очистити печінку та шлунок, таким чином детоксикуючи їх. Чорна редька та її листя здавна використовувалися для лікування жовтяниці, оскільки вона здатна позбавляти від надлишку білірубіну. І завдяки цій властивості вона також допомагає очистити нашу кров.

Відомо, що редька контролює пошкодження наших еритроцитів, і в процесі цього також збільшує постачання кисню в кров. Якщо ви їсте її як частину щоденного споживання салату, звичайно, не переборщуючи, редька також забезпечує ваш організм достатньою кількістю клітковини, покращуючи тим самим травлення. Вона також регулює вироблення жовчі, захищає печінку та жовчний міхур і чудово справляється із затримкою води.

Редька є хорошим джерелом антоціанів, які підтримують належне функціонування нашого серця, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань. Крім того, в редьці багато вітаміну С, фолієвої кислоти та флавоноїдів. Редька також забезпечує ваш організм калієм, який може допомогти знизити кров'яний тиск і тримати кровотік під контролем, особливо якщо ви страждаєте на гіпертонію. Згідно з Аюрведою, редька має охолоджуючий ефект на кров.

Оскільки редька містить багато вітаміну С, вона може захистити вас від застуди та кашлю, а також покращити загальний імунітет. Але ви повинні вживати її регулярно. Вона також контролює розвиток шкідливих вільних радикалів, запалення та раннє старіння. Вона відіграє важливу роль у виробленні колагену, який, у свою чергу, зміцнює наші кровоносні судини і зменшує наші шанси захворіти на атеросклероз.

Цей коренеплід не тільки корисний для травної системи, але й допомагає виправити кислотність, ожиріння, проблеми зі шлунком та нудоту.

Редька багата на вітаміни E, A, C, B6 і K. Крім того, в ній багато антиоксидантів, клітковини, цинку, калію, фосфору, магнію, міді, кальцію, заліза і марганцю. А кожен з них, як відомо, підтримує наш організм у хорошому робочому стані. Якщо ви п'єте сік редьки щодня, ви даєте своїй шкірі особливі стимули залишатися здоровою, і це головним чином завдяки вітаміну С, цинку та фосфору. Крім того, сік також запобігає сухості, акне, прищам і висипанням. Можна використовувати пасту з редьки для очищення обличчя. А якщо наносити її на волосся, вона допомагає усунути лупу, запобігає випадінню волосся і зміцнює коріння.

Раніше «ФАКТИ» писали, що їжа може захищати від раку грудей, а може бути його причиною, яка дієта сама корисна для профілактики онкозахворювання.

50

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram