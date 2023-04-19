Знижує ризик розвитку раку: дивовижні властивості руколи для здоров'я

Про користь петрушки для здоров'я, особливо для діабетиків, відомо давно. А от про дивовижні властивості руколи мало хто знає. Цей зелений листовий овоч родом із Середземномор'я. У 100 грамах свіжого листя руколи міститься лише 25 калорій, 3,65 г вуглеводів, близько 2,5 г білка і 1,6 г харчових волокон. Вона також містить виняткову кількість вітаміну С, вітаміну А, вітаміну К, фолатів. Говорячи про мінерали, ви отримаєте багато кальцію, калію, магнію, фосфору, цинку та заліза, пише https://www.conserve-energy-future.com/

Люди, які їдять багато руколи, з більшою ймовірністю контролюють свою вагу і з меншою ймовірністю набирають її. Це тому, що рукола є низькокалорійною. А ще містить велику кількість клітковини. Тому варто регулярно додавати цю рослину до салатів та інших страв.

Бета-каротин — попередник вітаміну А — корисний для очей, оскільки він виводить вільні радикали, захищаючи сітківку. І це не єдина поживна речовина, що захищає очі, яка міститься в руколі. Вона також містить лютеїн і зеаксантин. Ці дві поживні речовини захищають очі від інтенсивного освітлення та ультрафіолетових променів, тим самим запобігаючи погіршенню зору. Згідно з дослідженнями, всі ці поживні речовини підтримують зір і захищають від вікової дегенерації жовтої плями та нічного зору. Ще одна важлива поживна речовина, якою не варто нехтувати — жирні кислоти Омега-3. Рукола містить 170 мг Омега-3 на 100 г. Омега-3 діє як антиоксидант і знижує ймовірність розвитку катаракти.

З'являються докази того, що рукола може знизити ризик розвитку раку. Ключовим словом тут є глюкозинолати — сполука, що містить сірку. Коли ви споживаєте руколу, глюкозинолати метаболізуються в індоли, тіоціанати та ізотіоціанати.

Користь руколи для серця не обмежується зниженням рівня холестерину, тригліцеридів та діабету. Вона також знижує кров'яний тиск — важливий фактор ризику серцевих захворювань. Рукола містить багато кальцію і магнію — важливих мінералів, які розширюють кровоносні судини і підтримують здоровий рівень артеріального тиску. Крім того, вона має значну кількість калію, який може допомогти знизити ризик розвитку гіпертонії.

У народній медицині екстракт руколи має давню історію лікування та профілактики таких шкірних захворювань, як екзема, сухість шкіри та акне. Додавання листя руколи та олії з насіння до раціону може захистити шкіру від ультрафіолетового випромінювання та його наслідків. Це відбувається тому, що рослина багата на антиоксиданти та протизапальні сполуки. Також вважається, що вона підвищує пружність та еластичність клітин. При регулярному споживанні ви також можете скористатися антивіковими перевагами руколи.

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