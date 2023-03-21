Мармуровий кето-кекс: смаколик можна їсти навіть тим, хто дотримується суворої дієти
Фокус з випічкою при кетогенній дієті дуже простий: стандартне борошно з зернових культур замінюється на борошно з горіхів або на псиліум (мелене в пудру лушпиння насіння подорожника), а замість цукру — еритрит. Підходить всім, кому заборонені вуглеводи, зазначає кулінарка Світлана Юрченко.
Інгредієнти
Яйця — 4 шт.
Борошно мигдальне — 115 г + 2 ст. л.
Розпушувач — 10 г
Пудра еритриту — 100 г
Вершкове масло — 10 г
Какао — 1 ст. л.
Крем чіз або йогурт — 2 ст. л.
Ароматизатор
Грецькі горіхи — 70 г
Кето-шоколад — 50 г
Для декору
кето-шоколад
крихта фісташки
Приготування
В миску з яйцями додаємо злегка підігрітий крем чіз або йогурт, пудру еритриту, ваніль. Збиваємо міксером чи вінчиком до однорідності. Додаємо мигдальне борошно, розпушувач і перемішуємо. Ділимо суміш на дві частини — 1/3 + 2/3.
В більшу частину додаємо 2 ст. л. борошна, а в меншу частину додаємо 1 ст. л. какао (просіяного через сито), кожну суміш перемішуємо. В кожну частину додаємо підсмажений і злегка подрібнений грецький горіх.
Форму застилаємо пергаментним папером і по черзі викладаємо світлу й темну суміші. Горіхове борошно відрізняється помелом, що тонший він, то менше знадобиться борошна. Тож орієнтуйтеся не на точні грами, а на консистенцію тіста.
Ставимо тісто в розігріту до 180 С духовку на 35 хвилин (або в мікрохвильовку на 7−8 хв. при потужності 800 Вт). Готовність перевіряємо дерев’яною шпажкою. Виймаємо з форми та знімаємо папір. Після охолодження прикрашаємо розтопленим шоколадом, крихтою фісташок або пудрою еритриту.
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