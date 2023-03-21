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Мармуровий кето-кекс: смаколик можна їсти навіть тим, хто дотримується суворої дієти

22:00 21 березня 2023
кекс

Фокус з випічкою при кетогенній дієті дуже простий: стандартне борошно з зернових культур замінюється на борошно з горіхів або на псиліум (мелене в пудру лушпиння насіння подорожника), а замість цукру — еритрит. Підходить всім, кому заборонені вуглеводи, зазначає кулінарка Світлана Юрченко.

Інгредієнти

Яйця — 4 шт.

Борошно мигдальне — 115 г + 2 ст. л.

Розпушувач — 10 г

Пудра еритриту — 100 г

Вершкове масло — 10 г

Какао — 1 ст. л.

Крем чіз або йогурт — 2 ст. л.

Ароматизатор

Грецькі горіхи — 70 г

Кето-шоколад — 50 г

Для декору

кето-шоколад

крихта фісташки

Приготування

В миску з яйцями додаємо злегка підігрітий крем чіз або йогурт, пудру еритриту, ваніль. Збиваємо міксером чи вінчиком до однорідності. Додаємо мигдальне борошно, розпушувач і перемішуємо. Ділимо суміш на дві частини — 1/3 + 2/3.

В більшу частину додаємо 2 ст. л. борошна, а в меншу частину додаємо 1 ст. л. какао (просіяного через сито), кожну суміш перемішуємо. В кожну частину додаємо підсмажений і злегка подрібнений грецький горіх.

Форму застилаємо пергаментним папером і по черзі викладаємо світлу й темну суміші. Горіхове борошно відрізняється помелом, що тонший він, то менше знадобиться борошна. Тож орієнтуйтеся не на точні грами, а на консистенцію тіста.

Ставимо тісто в розігріту до 180 С духовку на 35 хвилин (або в мікрохвильовку на 7−8 хв. при потужності 800 Вт). Готовність перевіряємо дерев’яною шпажкою. Виймаємо з форми та знімаємо папір. Після охолодження прикрашаємо розтопленим шоколадом, крихтою фісташок або пудрою еритриту.

Раніше фахівці розповіли про флекситаріанську дієту, яку американські видання визнали однією з найкращих у 2023 році.

Читайте також: Нудота, блювота, головний біль: експерт пояснив, чим небезпечна кетогенна дієта

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