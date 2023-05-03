Рідні точно оцінять цю смакоту: готуємо парові вареники на кефірі

Приготувати справжні українські пишні вареники на пару на кефірі не складе особливих труднощів. За правилами заправляються такі пишні вареники в залежності від начинки — обсмаженими шкварками, олією з цибулею. А ті, що з сиром, звичайно ж, вершковим маслом та сметанкою, ділиться кулінарка Світлана Юрченко.

Інгредієнти: 750 г борошна

1 ч.л. соди

0,5ч.л. солі

1ст. л. цукру

500 мл кефіру 3,2% кімнатної температури

Приготування:

Просіюємо борошно у велику миску, додаємо сіль, соду і перемішуємо. Далі робимо по центру заглиблення. Виливаємо туди теплий кефір. Вимішуємо м'яке еластичне тісто.

Викладаємо на робочу поверхню і місимо 5 хвилин. Борошно бажано вже не додавати. Тісто повинно бути м’яким і злегка липнути до рук. Прикриваємо рушником чи плівкою і залишаємо відпочивати 20−30 хв.

Готуємо вареники: присипаємо робочу поверхню невеликою кількістю борошна. Викладаємо на неї тісто, що відлежалося, і розкочуємо його в пласт. Товщина пласта має бути товщиною 0,7−1 см. За допомогою звичайної склянки видавлюємо в тісті кружечки діаметром приблизно 7−8 см. З кружечків формуємо вареники, щільно защипуємо краї кружечків так, щоб начинка залишалася всередині.

Каструлю з водою ставимо на вогонь. Зверху кладемо велике металеве сито чи замотуємо марлею в два шари, закріплюємо (якщо немає пароварки), таким чином, щоб не торкалося води. Коли вода закипить, викладаємо вареники на відстані один від одного, бо під час варіння вони будуть збільшуватися (щоб не злиплися), і накриваємо їх кришкою або мискою. Залишаємо їх готуватись на пару 6−8 хвилин. Готувати потрібно не надто довго, інакше вареники вийдуть «гумовими».

Готові вареники подаємо зі сметаною, шкварками, підсмаженою цибулею або змащуємо вершковим маслом, в залежності від виду начинки.

Нагадаємо рецепт лінивих вареників від Володимира Ярославського.

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