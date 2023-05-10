В Енергодарі окупанти розграбували всі медичні заклади, а в Луганську лікарні перепрофілювали під військові госпіталі, — Генштаб ЗСУ

Протягом 441-ї доби широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни війська агресора завдали ракетного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині, а по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської області здійснено 35 авіаційних ударів та 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, констатують у Генеральному штабі ЗСУ.

Наземні сили ворога продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — там протягом доби Силами оборони відбито понад 30 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка. Зокрема на Бахмутському напрямку від ворожих обстрілів постраждали сам Бахмут, а також навколишні населені пункти — Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог веде безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Там по районах Новокалинового та Авдіївки було завдано авіаудару.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дій в районі Новомихайлівки, успіху не мав. Завдав авіаударів по районах Пречистівки та Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар та Новоукраїнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, завдаючи авіаційних ударів по районах населених пунктів Гуляйполе, Мала Токмачка, Степногірськ, Кізомис та Станіслав. Інші населені пункти опинилися під артилерійським вогнем, серед них — Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Микілське, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське Запорізької області; Дудчани, Антонівка, Дніпровське, Білозерка, Берегове Херсонської області та місто Херсон.

Тим часом на підконтрольній ворогу території Запорізької області відзначається масове невдоволення мешканців міста Токмака, яких російська окупаційна адміністрація «евакуювала» до Бердянська. Зокрема, люди скаржаться, що росіяни розмістили їх в жахливих побутових умовах — в приміщеннях без вікон, освітлення, теплої води та меблів. Також, окупанти заборонили на невизначений термін «евакуйованим» громадянам повертатися назад до рідного міста.

Через величезні втрати ворога на полі бою все більше цивільних лікарень на окупованій території перепрофілюються під госпіталі. Так в Луганську, приміщення трьох місцевих лікарень вже повністю облаштовані окупантами під військові шпиталі з пораненими легкого та середнього ступеня тяжкості.

А в Енергодарі військовослужбовці російських окупаційних військ повністю розграбували усі міські медичні установи, а все медичне обладнання міста вивезено до тимчасово окупованого Сімферополя. Також повністю розграбовані усі підприємства,

які знаходяться в промисловій зоні поблизу Запорізької атомної електростанції.

На противагу ворогу Сили оборони завдають ударів лише по військових цілях ворога. Так авіація за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс, склад пально-мастильних матеріалів, станцію радіоелектронної боротьби противника, а також накрили вогнем 2 райони зосередження живої сили окупаційних військ.

Відзначимо, що на Бахмутському напрямку ЗСУ вже почали операцію зі зняття блокади з міста-фортеці.

Фото Генштабу ЗСУ

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