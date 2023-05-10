«Інтер» на очах у Шевченка та Джоковича приголомшив «Мілан»: відеоогляд матчу ½ фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 10 травня, слідом за протистоянням «Реала» та «Манчестер Сіті» (1:1) відбувся ще один перший матч ½ фіналу Ліги чемпіонів, в якому зійшлися два італійські гранди — «Мілан» та «Інтер».

Ліга чемпіонів. ½ фіналу. Перший матч

«Мілан» (Італія) — «Інтер» (Італія) — 0:2 (Джеко, 8, Мхітарян, 11).

Зустріч міланських грандів на «Сан-Сіро», яку відвідали, зокрема, легенда «Мілана» Андрій Шевченко та ще один уболівальник номінальних господарів поля, уславлений тенісист Новак Джокович, стала 220-м офіційним протистоянням суперників в історії. До першої за 20 років дуелі «червоно-чорних» та «чорно-синіх» у півфіналі Ліги чемпіонів в активі «Мілана» була 71 перемога, «Інтер» виграв 81 поєдинок, а ще 67 матчів завершилися внічию.

Легенди "Мілана" Паоло Мальдіні та Андрій Шевченко перед матчем на "Сан-Сіро"

2003-го непримиренні суперники також боролися в очній дуелі за путівку до фіналу ЛЧ, і тоді сильнішим виявився «Мілан», який пройшов земляків завдяки гостьовому голу Андрія Шевченка (0:0 та 1:1).

Цього разу команда Сімоне Індзагі приголомшила підопічних Стефано Піолі вже в дебюті, забивши зусиллями 37-річного боснійця Джеко та колишнього голеадора «Шахтаря» 34-річного Мхітаряна два м'ячі за 11 хвилин. Ба більше, незабаром «Мілан» врятувала лише штанга, а на 31-й хвилині іспанський рефері призначив у ворота колишнього клубу Шевченка пенальті, але після перегляду VAR все ж скасував своє рішення. Одним словом, перший тайм «Мілан», якому через травму не міг допомогти лідер атак Леао, провалив, свідченням чого став не лише рахунок на табло, а й статистика ударів (4:13, у площину — 0:3).

Після перерви «Мілан» злегка прийшов до тями. В одному з епізодів Тоналі навіть пробив у штангу, але відіграти хоча б один м'яч «червоно-чорним» не вдалося. До речі, «Мілан» уперше в історії програв у Лізі чемпіонів італійському клубу. Хоча раніше були дуелі і з «Інтером», і з «Ювентусом», і зовсім недавно з «Наполі».

Нагадаємо, що зустріч у відповідь міланських грандів відбудеться на тій самій арені 16 травня.

Як відомо, володар трофею цього сезону визначиться у суботу, 10 червня, на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка у Стамбулі, де «Ліверпуль» здобув знамениту перемогу над «Міланом» Андрія Шевченка у 2005 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Наполі» з рекордом Лучано Спаллетті вперше з часів Марадони став чемпіоном серії А.

Фото uefa.com, ФК «Мілан»

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