Входив у довіру до пасажирів: таксист з Миколаєва виявився навідником окупантів (фото)

Співробітники СБУ викрила ворожого інформатора, який «навів» російську ракету на житлову багатоповерхівку в Миколаєві



Як зазначають в Службі безпеки України, це сталося восени 2022 року, коли під час ворожого обстрілу загинуло 8 мирних жителів, у тому числі й неповнолітня дитина.



Фото СБУ

Зловмисником виявився місцевий житель з прокремлівською позицією, якого російська спецслужба залучила до співпраці у серпні минулого року.



«Підробляючи таксистом, він об’їжджав територію обласного центру і фіксував місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. Також зловмисник намагався входити в довіру до своїх пасажирів і розпитував у них інформацію про можливі пересування української військової техніки», — зазначили в СБУ та додали, що миколаєвець передавав окупантам координати об’єктів цивільної інфраструктури, які знаходились біля житлових будинків.

Фото СБУ

Фото СБУ

За кожне виконане завдання ворожий інформатор отримував до 5 тис. грн. Під час обшуку за місцем його проживання виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.



Фото СБУ

Фото СБУ

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни), його взято під варту. Ворожому інформатору загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що у Запоріжжі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою голові Полтавського районного суду, яка підозрюється у державній зраді. Жінка активно співпрацювала зі спецслужбами країни-агресорки та представниками росії на тимчасово окупованій території Бердянського району

Фото СБУ

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