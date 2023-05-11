«Йде нагнітання ситуації»: Данілов розповів, як Україну схиляють до переговорів із росією

Зараз у світі запущена масштабна кампанія, якою домагаються посадити Україну, що потерпає від повномасштабної агресії росії, за стіл переговорів на умовах кремля. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону у четвер, 11 травня.

За його словами, деякі представники окремих країн «активно включилися в цю ситуацію».

«Зараз просто йде таке нагнітання ситуації для того, щоб якомога швидше посадити нас за стіл перемовин на умовах росії. Зараз запущена дуже велика кампанія з цього приводу. Зараз дуже багато пропозицій з різних країн з цього приводу», — розповів посадовець.

Данілов наголосив, якщо Київ і сяде за стіл переговорів із країною-агресоркою, то тільки на умовах України.

«Але майте на увазі, я більш ніж впевнений, що якщо ми будемо про щось розмовляти і президент прийме таке рішення, то це буде тільки на умовах нашої країни», — підкреслив він.

Як писали «ФАКТИ», раніше Данілов заявив, що вже розпочався процес розпаду росії. Війна, яку кремль розв'язав проти України, цей розпад прискорить, оскільки рф не може існувати у своєму нинішньому вигляді і Захід повинен готуватися до цього.

276

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram