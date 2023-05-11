Хочеш отримувати допомогу — продай автівку: у Швейцарії готують нові правила для українських біженців

Швейцарія, яка подовжила дію статусу тимчасового захисту громадянам України до березня 2024 року, планує посилити вимоги до тих, хто втік від війни та надалі хоче отримувати соціальні виплати.

Як пише «Ліга» з посиланням на Neue Zürcher Zeitung, директорка департаменту юстиції та поліції Елізабет Бом-Шнайде зазначила, що у біженців можуть вимагати продати дорогі автівки. Ще у березні українців, які понад рік проживають у Швейцарії, попросили перевірити свої активи, якщо вони хочуть і надалі отримувати фінансову допомогу.

Якщо вартість автомобіля перевищує граничну межу для певного кантону Швейцарії, його доведеться продати — кожен з регіонів має різні ліміти активів, які дозволяють отримувати соцвиплати.

Пані Бом-Шнайде зазначила, що до біженців з інших країн застосовують набагато суворіші правила. Так, вони мають розкривати майже всю фінансову інформацію, навіть про найменші витрати.

Видання зазначає, що у Швейцарії планують побудувати додаткові поселення на 3000 місць, щоб зняти навантаження з великих міст країни.

Станом на березень в Швейцарії було зареєстровано близько 75 000 українських біженців, які, здебільшого, мають статус, що включає дозвіл на роботу, вивчення іноземних мов, медичне страхування і дитячу освіту.

Нагадаємо, що цього року у Німеччині домовилися не подовжувати пільговий період для наших громадян, які приїхали в країну на автівках. Транспортні засоби доведеться реєструвати.

Фото Pixabay

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