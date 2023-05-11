У МОЗ роз'яснили, чи потрібен електронне направлення до приватного лікаря і які лікарі приймають взагалі без направлень

Останнім часлм укоаїнцям здебільшого виписують електронні рецепти чи електронні направлення до медиків-фахівців, але в умовах перебоїв з електрикою дозволялось виписувати й паперові документи.

В МОЗ зазначили, що у рамках Програми медичних гарантій низка послуг, наприклад, консультація спеціаліста, лабораторні або візуальні дослідження гарантовано надаються безоплатно саме за е-направленням. Та дали відповіді на найпошириніші запитання щодо електронних направлень.

Хто може сформувати е-направлення? Чи вірно, що це може зробити лише сімейний лікар?

Електронні направлення можуть виписувати як лікарі первинної допомоги, так і лікарі-спеціалісти, які працюють в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Е-направлення виписує той лікар, який приймає рішення щодо необхідності провести додаткові обстеження — консультації, лабораторні дослідження тощо. У тому числі й медик-спеціаліст. Адже скеровувати пацієнта на рівень «первинки», щоби просто виписати е-направлення чи, приміром, е-рецепт, є недоцільним та лише витрачає час пацієнта та лікаря.

На які види послуг я можу отримати е-направлення?

Окрім направлення на консультацію до лікаря-спеціаліста, ви також можете отримати е-направлення на візуалізацію та лабораторну діагностику. Візуалізація — це такі обстеження як рентген, ультразвукова діагностика, магнітно-резонансна та комп’ютерна томографія, ангіографія, енцефалографія та багато інших. Лабораторна діагностика передбачає біохімічні, бактеріологічні, імунологічні, генетичні, цитологічні, вірусологічні та інші дослідження біоматеріалу пацієнтів.

В якому медзакладі я можу отримати послугу за е-направленням?

Ви можете самостійно обрати установу та отримати допомогу, на яку вас направив лікар, незалежно від свого місця проживання чи реєстрації. В електронному направленні не вказується ані заклад, ані лікар, до якого направляють пацієнта. Лише код послуги та інформація про медзаклад і лікаря, який його створив. Ви можете обрати як комунальний заклад, так і приватну клініку чи лікаря-ФОП, які законтрактовані з НСЗУ за відповідним пакетом послуг, — у такому разі ви можете отримати допомогу за направленням безоплатно.

Яке підтвердження мені надасть лікар для е-направлення? Чи обовʼязково предʼявляти друковане направлення для отримання послуги?

Після того, як лікар сформує вам е-направлення, ви отримаєте смс із кодом цього направлення на свій телефон — цей код і є основним підтвердженням отримання е-направлення. А якщо у вас немає телефону, лікар роздрукує направлення. Лікар може сформувати направлення як на одне обстеження, так і на групу послуг. Таке групове направлення все одно матиме один номер — 16-значний код, що складається з цифр та літер. Цей код необхідно надавати щоразу, поки ви не отримаєте всі послуги, зазначені у направленні.

Вимога щодо предʼявлення паперового направлення зі сторони закладів є недоцільною, порушує чинне законодавство та обмежує права пацієнтів в безперешкодному отриманні медичної допомоги.

В яких випадках е-направлення до лікаря-спеціаліста не потрібне?

Ви можете потрапити на прийом до деяких лікарів-спеціалістів без направлення. Це, зокрема, гінеколог, психіатр, стоматолог, нарколог, фтизіатр. Також без направлення можна звернутись до лікаря, у якого ви перебуваєте під медичним наглядом для лікування від хронічних захворювань. Також не потрібно щоразу отримувати направлення до лікуючого спеціаліста, у якого ви проходите лікування. А для отримання екстреної медичної допомоги пацієнту не потрібно ані направлення, ані декларація з лікарем.

Раніше у МОЗ пояснили, що робити, якщо людина втратила зв'язок із сімейним лікарем через переїзд або від’їзд медика.

Фото Pixabay



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