Якщо сімейний лікар поїхав: у МОЗ розповіли, як укласти декларацію в умовах воєнного часу

У МОЗ розповіли, що робити, якщо людина втратила зв'язок із сімейним лікарем через переїзд або від’їзд медика.

«Якщо ви переїхали в інше місто чи область і потребуєте допомоги сімейного лікаря, то можна звернутися у найближчу амбулаторію або центр первинної допомоги. Нову декларацію для цього укладати не потрібно», — пояснили у міністерстві та додали, що послуги, передбачені Програмою медичних гарантій, будуть безоплатними, як і раніше.

Зокрема, безоплатно можна отримати огляд і консультацію лікаря первинної медичної допомоги, зробити аналіз крові чи кардіограму, пройти вакцинацію, передбачену Національним календарем щеплень, отримати рецепти за програмою «Доступні ліки» чи направлення до вузьких спеціалістів.

Якщо людина залишилася вдома, а сімейний лікар змінив місце проживання, то можна укласти нову декларацію з іншим медиком.

Для цього з собою потрібно мати:

оригінал паспорта або іншого документа, що посвідчує особу пацієнта та/або його законного представника;

оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків;

свідоцтво про народження дитини, якщо укладаєте декларацію для дитини.

Лікар заповнює декларацію в електронній формі та обов'язково має її роздрукувати, щоб пацієнт перевірив дані. Якщо декларація не містить помилок, необхідно підписати два примірники. Один примірник залишається пацієнтові, інший — в медичному закладі.

«Де б пацієнт обирав лікаря — у державній лікарні, приватному центрі чи серед ФОП — порядок заповнення та подання декларації незмінний», — додали у МОЗ.

Раніше у міністерстві пояснювали, як в умовах воєнного стану можно оформити лікарняний. До речі, це може зробити й лікуючий лікар.

Фото Pixabay

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