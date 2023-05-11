Шоколадно-кавове суфле: ніжне та неймовірно смачне
Шоколадно-кавове суфле матиме смак мрії, якщо ви будете насолоджуватись ним в альтанці під квітучою яблунею або вишнею.
Приготувати смаколик не складно. Варто скористатись рецептом, яким поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда.
— Таке суфле — справжня насолода, — говорить Анна Конда. — Рецепт розрахований на 3−4 порції.
Шоколадно-кавове суфле
- 100 мл вершків
- 350−400 г кисломолочного сиру
- 2 ст. л. меду
- 60 г чорного шоколаду
- 15 г желатину
- 1,5 чайної ложки розчинної кави
Заливаємо желатин склянкою води і залишаємо на пів години. Додаємо вершки, шматочки шоколаду і прогріваємо масу на плиті, щоб все розтопилось. Додаємо каву. Знімаємо, не доводячи до кипіння.
Перемішуємо сир з медом в міксері, додаємо шоколадно-кавову суміш і знову збиваємо. Потім розкладаємо суміш в посуд і ставимо в холодильник охолоджуватись.
Подаємо суфле у креманках чи бокалах.
Смачного!
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Фото з альбому Анни Конди75
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