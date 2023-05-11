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Шоколадно-кавове суфле: ніжне та неймовірно смачне

21:58 16 травня 2023
Шоколадно-кавове суфле

Шоколадно-кавове суфле матиме смак мрії, якщо ви будете насолоджуватись ним в альтанці під квітучою яблунею або вишнею.

Приготувати смаколик не складно. Варто скористатись рецептом, яким поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда.

— Таке суфле — справжня насолода, — говорить Анна Конда. — Рецепт розрахований на 3−4 порції.

Шоколадно-кавове суфле

  • 100 мл вершків
  • 350−400 г кисломолочного сиру
  • 2 ст. л. меду
  • 60 г чорного шоколаду
  • 15 г желатину
  • 1,5 чайної ложки розчинної кави

Заливаємо желатин склянкою води і залишаємо на пів години. Додаємо вершки, шматочки шоколаду і прогріваємо масу на плиті, щоб все розтопилось. Додаємо каву. Знімаємо, не доводячи до кипіння.

Перемішуємо сир з медом в міксері, додаємо шоколадно-кавову суміш і знову збиваємо. Потім розкладаємо суміш в посуд і ставимо в холодильник охолоджуватись.

Подаємо суфле у креманках чи бокалах.

Смачного!

Анна Конда: «Шоколадно-кавове суфле – справжня насолода»

Раніше співачка поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом млинців з крабовими паличками і розповіла, як приготувати весняний салат з бринзою, редисом та руколою.

Фото з альбому Анни Конди

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