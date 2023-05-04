Салат з бринзою, редисом та руколою: смачно та корисно

Чи відомо вам, що у Древній Греції приготування салатів прирівнювалось до справжнього мистецтва? Перш за все, у цієї страви повинен бути збалансований смак. А досягти цього балансу непросто. Якщо у вас є хист до кулінарії, варто чимало експериментувати. Якщо ж ви не любитель експериментів, варто брати до уваги рецепти, опробувані на практиці.

Рецептом сезонного салату з редисом та бринзою з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка Анна Конда, яка раніше ділилася рецептом салату з виноградом, фетою та червоною цибулею.

- Цей салат дуже смачний та ситний, — говорить Анна Конда. — А приготувати його досить просто. Отже рецепт такий.

Анна Конда: «Приготувати цей салат досить просто»

Салат з редискою та бринзою

Інгредієнти салату такі: редиска, огірки, помідори, рукола та бринза.

Все нарізаємо та перемішуємо. Заправляємо оливковою олією з додаванням соєвого та бальзамічного соусів.

І смачного!

Нагадаємо рецепт салату з редискою, огірком та твердим сиром.

Фото з альбому Анни Конди

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