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Млинці з крабовими паличками: ніжні та незвичайні

22:00 17 березня 2023
млинці

Різновидів начинок для млинців існує дуже багато. А чи куштували ви млинці з крабовими паличками?

Якщо ні, спробуйте неодмінно. Можливо, вам захочеться приготувати їх ще не раз.

Про те, як готує такі млинці, «ФАКТАМ» розповіла популярна українська співачка Анна Конда, яка раніше радила приготувати салат з виноградом, фетою та червоною цибулею.

- Рецепт простий, а смак, думаю, вам сподобається, -- говорить Анна Конда.

Млинці з крабовими паличками

  • Яйця — 3 шт.
  • Борошно — 2 ст. ложки
  • Сметана -- 1 ст. ложка
  • Олія — 1 ст. ложка
  • Крабові палички — 150 г
  • Сіль, перець, та прованські трави (за смаком)

Збиваємо яйця разом з прованськими травами, сіллю та перцем.

Додаємо сметану та борошно, перемішуємо. Додаємо олію та випікаємо на сковорідці. Одразу посипаємо мілко подрібненими крабовими паличками, поки млинець випікається з однієї сторони. Перегортаємо. Готові млинці скручуємо рулетом та нарізаємо.

Нагадаємо рецепт апельсинових млинців.

Фото з альбому Анни Конди.

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