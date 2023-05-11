Вигаданий пенальті не допоміг «Дніпру-1» обіграти команду Ротаня та обійти «Шахтар»: відеоогляд матчу УПЛ

У четвер, 11 травня, було дограно матч 1-го туру чемпіонату України з футболу, в якому в Ужгороді зійшлися «Дніпро-1» та «Олександрія», що в минулому турі відібрала очки у «Шахтаря».

Чемпіонат України. Матч 1-го туру

«Дніпро-1» — «Олександрія» — 1:1 (Довбик, 22, з пенальті — Ковалець, 26). Юніорські склади — 0:0.

Наприкінці листопада минулого року матч було зупинено на 9-й хвилині через повітряну тривогу та ракетну атаку на Україну. З того часу, майже за півроку, багато води витекло. Зокрема, олександрійці під керівництвом Руслана Ротаня зарекомендували себе серйозним турнірним бійцем, і «Дніпру-1», який веде боротьбу за чемпіонство із «Шахтарем», легкої перемоги ніхто не прогнозував.

На початку березня, в поєдинку другого кола, суперники розійшлися миром (2:2), і цього разу від них очікували результативної гри. Команди не стали відсиджуватися в обороні, і з перших хвилин почали створювати моменти біля обох воріт.

Доволі швидко дніпрянам вдалося відкрити рахунок, але вийшов він із неприємним «присмаком». Після подачі з флангу захисник «Олександрії» поклав руку на плече Назаренка, який упав у штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті. Пристрасті в технічній зоні, до яких привело це рішення арбітра, завершилися вилученням із тренерської лавки наставника «Олександрії» Руслана Ротаня та представника тренерського штабу «Дніпра-1» Вадима Комардіна. Щодо пенальті, то його холоднокровно реалізував Довбик, забивши свій уже 22-й гол у сезоні.

До честі олександрійців, руки вони не опустили й незабаром зрівняли рахунок, коли подачу Рибалки зі штрафного головою замкнув Ковалець, а потім і втримали нічийний результат, не дозволивши «Дніпру-1» обійти «Шахтар» у турнірній таблиці.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 60 очок;

2. «Дніпро-1» — 58;

3. «Зоря» — 55;

4. «Динамо» — 50;

5. «Олександрія» — 39;

6. «Колос» — 33;

7. «Кривбас» — 32;

8. «Ворскла» — 30;

9. «Металіст 1925» — 27;

10. «Інгулець» — 27;

11. «Чорноморець» — 26;

12. «Минай» — 26;

13. «Верес» — 24;

14. «Рух» — 24;

15. «Металіст» — 22;

16. «Львів» — 13.

Бомбардири: 22 м'ячі — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 10 — Владислав Ванат («Динамо»); 9 — Данило Алефіренко («Чорноморець»), Назарій Русин («Зоря»), Максим Прядун («Металіст»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Павло Оріховський («Колос»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Максим Третьяков («Олександрія»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»), Де Паула Таллес («Рух»), Артем Бондаренко («Шахтар»).

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