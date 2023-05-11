Українцям дозволили продавати автомобілі разом із номерними знаками, але є нюанс

В Україні, де раніше посилили вимоги до номерних знаків автомобілів, під час перереєстрації транспортних засобів у зв’язку зі зміною їх власників, можна залишити наявні закріплені за транспортними засобами номерні знаки, за бажанням покупців таких транспортних засобів. Набули чинності зміни, які затвердив Кабінет Міністрів України у Постанові № 454 від 02 травня 2023 року.

Відтепер при укладенні договору купівлі-продажу та при перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС, можна передати безоплатно номерні знаки від попереднього власника новому власнику, окрім номерних знаків із відповідною комбінацією цифр та індивідуальних номерних знаків.

А номерні знаки з відповідною комбінацією цифр — платні номерні знаки державної реєстрації — можна передавати лише за умови оплати їх вартості. Тобто, у разі перереєстрації транспортних засобів, за якими вони закріплені, через зміну їх власників, коли покупець виявить бажання отримати ці ж платні номерні знаки, то йому потрібно буде сплатити їх вартість сервісному центру МВС. Крім передачі такого номерного знака між родичами — іншому з подружжя, батькам, дітям — тим, з ким можна підтвердити зв’язок документом. У разі, якщо номерні знаки з визначеною комбінацією цифр залишаються за авто, яке переходить родичам, — сплачувати за них ще раз не вимагається.

Такі зміни зокрема вносяться і для того, аби у майбутньому при укладанні договору купівлі-продажу самостійно через застосунок «Дія» або через Електронний кабінет водія, була опція купити авто разом із номерним знаком державної реєстрації.

Як писали «ФАКТИ», скоро українці зможуть купувати та продавати автомобілі через «Дію».

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