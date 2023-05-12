Порятунок «Ювентуса» на 90+7-й хвилині та сенсація у Флоренції: відеоогляди матчів Ліги Європи та Ліги конференцій

У четвер, 11 травня, слідом за найпрестижнішим єврокубковим турніром, Лігою чемпіонів, відбулися перші півфінальні матчі у Лізі Європи та Лізі конференцій.

Ліга Європи. ½ фіналу. Перші матчі

«Ювентус» (Італія) — «Севілья» (Іспанія) — 1:1 (Гатті, 90+7 — Ен-Несірі, 26).

Рятівний гол «Ювентус» забив на сьомій (!) компенсованій хвилині та продовжив тим самим вражаючу домашню серію без поразок у Лізі Європи, яка триває з 2009 року. Також особливим виявився матч для захисника Леонардо Бонуччі — він провів ювілейний, 500-й, поєдинок за «Стару синьйору».

«Рома» (Італія) — «Байєр» (Німеччина) — 1:0 (Бове, 63).

«Рома» Жозе Моуріньо зробила перший крок на шляху до фіналу Ліги Європи, який може стати для римлян другим єврокубковим поспіль — нагадаємо, минулого сезону «вовки» стали переможцями Ліги конференцій.

Ліга конференцій. ½ фіналу. Перші матчі

«Фіорентина» (Італія) — «Базель» (Швейцарія) — 1:2 (Артур, 25 — Діуф, 71, Амдуні, 90+3).

Флорентійці відкрили рахунок у першому таймі та спокійно контролювали гру, але після перерви гостям вдалося перевернути все догори дригом та здобути сенсаційну вольову перемогу.

«Вест Хем» (Англія) — АЗ (Нідерланди) — 2:1 (Бенрахма, 67, з пенальті, Антоніо, 76 — Райндерс, 41).

У Лондоні колишній клуб Андрія Ярмоленка також здобув перемогу, поступаючись після першого тайму.

Зазначимо, що поєдинки-відповіді півфінальної стадії пройдуть 18 травня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол «Манчестер Сіті» у півфіналі Ліги чемпіонів проти «Реала» не можна було зараховувати.

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