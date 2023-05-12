Російські найманці останніми днями посилили обстріли та артилерійські атаки і не відчувають нестачі боєприпасів, заявив командир української бригади в Бахмуті. Східне місто, яке часто називають «м'ясорубкою», вже кілька місяців є місцем запеклих боїв, в яких обидві сторони зазнають серйозних втрат. Вже кілька тижнів ватажок найманців «Вагнера» євген пригожин скаржиться на те, що російська армія позбавляє його сили достатньої кількості боєприпасів для захоплення міста.

Але український полковник Роман Грищенко, командир 127-ї бригади територіальної оборони України розповів в інтерв'ю агентству Reuters, що його бригада «не відчуває дефіциту боєприпасів у росіян, навіть близько».

«За останні кілька днів інтенсивність обстрілів і реактивної артилерії збільшилася», — сказав Грищенко.

За його словами, російські війська ведуть постійні штурми міста — і українські війська їх відбивають.

«Ситуація складна. Ворог кидає на нас великі сили, постійні хвилі штурмів, — додав він. — Моя бригада живе в руїнах Бахмута вже майже два місяці».

Раніше «ФАКТИ» публікували думку Романа Світана про початок операції зі зняття блокади з Бахмута: «Місто їм вже не потрібне».

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