Сезонна робота: в яких випадках її не зарахують до стажу при нарахуванні пенсії

Для того, щоб вийти на пенсію за віком у 60 років, у 2023 році людина має «накопичити» не менше 30 років страхового стажу. Якщо страховий стаж (час, коли за працівника сплачувався ЄСВ) менше, то у залежності від відпрацьованих років, на заслужений відпочинок виходять пізніше — у 63 роки та у 65 років.

Видання «На пенсії» пояснює, чи враховують у страховому стажі сезонну роботу, наприклад, на сільськогосподарських роботах, у санаторно-курортних закладах чи туристичній сфері, яка зазвичай займає певні періоди року.

При прийомі на сезонну роботу з працівником укладається строковий трудовий договір, якщо така робота:

не може виконуватися протягом усього року через природні та кліматичні умови, тому виконується тільки протягом певного періоду, що не перевищує 6 місяців;

така робота включена до Списку сезонних робіт та сезонних галузей (він, на жаль, не містить конкретних професій та посад).

Якщо не буде виконано хоча б одну з перерахованих умов, то така робота не вважатиметься сезонною.

Щодо стажу, то головним критерієм після 1 січня 2004 року вважається сплата страхових внесків — весь стаж після цієї дати обчислюється за однаковими правилами.

Якщо мінімальний внесок за місяць сплачено, весь місяць зараховується до стажу. Якщо людина відпрацювала сезон, то зарахування цього періоду до стажу залежатиме від того, за які місяці та в якому обсязі сплачено страхові внески. Нагадаємо, що у 2023 році мінімальний ЄСВ становить 1474 гривні на місяць.

Однак до 2004 року правила для сезонних робіт були дещо іншими. Так, згідно зі статтею 61 Закону «Про пенсійне забезпечення», робота протягом повного сезону на підприємствах та в організаціях сезонних галузей промисловості зараховувалася до стажу як рік роботи незалежно від відомчої підпорядкованості. До таких робіт відносили деякі види діяльності у лісовому та сільському господарстві, торф'яній промисловості, а також у санаторно-курортних закладах та закладах відпочинку.

Інші сезонні роботи зараховувалися до стажу за їхньою фактичною тривалістю.

Отже, якщо людина, яка все життя працювала на сезонних роботах і збирається на пенсію найближчим часом, періоди роботи до 1 січня 2004 року їй врахують за старими правилами (з урахуванням записів трудової книжки або довідок з роботи залежно від виду робіт), а після зазначеної дати — за новими (виключно на підставі даних про страхові внески).

Нагадаємо, що страховий стаж може враховуватися і в тому випадку, якщо людина отримала статус безробітного. Адже за неї сплачується ЄСВ. Йдеться про періоди отримання допомоги з безробіття (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності), а також допомоги з часткового безробіття на період карантину під час пандемії коронавірусу.

Фото Pixabay

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