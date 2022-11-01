У Мінсоцполітики розповіли, чи варто чекати на підвищення пенсій у 2023 році

У бюджеті України на 2023 рік не закладено зміни мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. А це означає, що всі соціальні виплати, які прив'язані до прожиткового мінімуму, залишаться на рівні 2022 року. Це ж стосується розміру пенсії. Про це заявив в ефірі телемарафону заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, пише «24 канал».

«Бюджет наступного року формується у ситуації, яку ми розуміємо. Якщо будуть зміни на фронті, у військовому плані, соціально-економічному плані, то, звісно, у пріоритет ми закладемо подальше зростання доходів населення», — сказав Музиченко.

Крім того, ще однією не дуже приємною новиною стане те, що у 2023 році зміняться вимоги до страхового стажу. Так, щоб вийти на пенсію, потрібно мати не 29 років стажу, як у 2022 році, а не менше 30 років.

До 2028 року в Україні вимоги до стажу зростатимуть щорічно і у 2028 році, щоб вийти на пенсію у 60, необхідно мати стаж не менше 35 років.

Наприклад, ті, хто не матиме у 60 років достатньо страхового стажу, зможуть піти на пенсію у 63 роки за умови наявності стажу не менше 20 років.

Українці, страховий стаж яких від 15 до 20 років, зможуть почати отримувати виплати від держави у 65 років.

Якщо ж хтось матиме менше, ніж 15 років стажу, то після досягнення 65 років замість пенсії зможе отримувати соціальну допомогу від держави.

Нагадаємо, що для деяких категорій українців змінили умови призначення субсидії.

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