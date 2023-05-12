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Почніть негайно давати розсаді по одній ложці цього підживлення: огірки зрадіють і почнуть завв’язуватися гронами (відео)

14:16 12 травня 2023
Огірок

Досвідчені городники діляться своїм досвідом з вирощування огірків, гарному зав'язуванню та зростанню яких сприяють різноманітні підживлення. Добриво, зокрема, можна робити на основі печериць.

Автори ресурсу «Поради біолога» радять також використовувати лавровий лист, стверджуючи, що невелика кількість запропонованого ними засобу призведе до активного зав'язування огірків.

Підживлення готується так: 15−20 сухих лаврових листочків та ложка кісткового борошна заливаються двома літрами води та подрібнюються у блендері. Отримана суміш проціджують через сито. Одну її склянку змішують із п'ятьма літрами води та поливають огірки під корінь.

Матеріал з порадами з висадки культур у травні, а також перелік днів, у які нічого садити не рекомендують, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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