Полийте цим настоєм із грибів розсаду: огірки відразу почнуть рости і обов’язково засиплять вас урожаєм (відео)

Багато хто з господарів, які давно займаються вирощуванням огірків на присадибній ділянці, чи на городі, мріє, аби їх овочі швидко наростали, але огудина — не жовтіла.

Якщо ж цього результату ви поки не досягли, скористайтеся порадами автора YouTube-каналу «Поради біолога».

Його нове підживлення для огірків приготоване на основі шампіньйонів (підійдуть і ті, в яких вже почорніла шапочка).

Отже, три середніх грибочка слід порізати навпіл, додати 2 літра води, перебити в блендері та настояти протягом 2 годин.

Після відстоювання грибну суміш проціджуємо і доливаємо ще 1 літр води.

Для поливу рослин (причому не лише огірків) склянку отриманого настою розчиняємо у 3 літрах води.

Нагадаємо, раніше на цьому ж каналі розповіли про чудодійність підживлення на основі сметани, яке здатне пробудити до життя навіть геть «дохлі» огірки.

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