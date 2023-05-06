Полийте цим настоєм із грибів розсаду: огірки відразу почнуть рости і обов’язково засиплять вас урожаєм (відео)
Багато хто з господарів, які давно займаються вирощуванням огірків на присадибній ділянці, чи на городі, мріє, аби їх овочі швидко наростали, але огудина — не жовтіла.
Якщо ж цього результату ви поки не досягли, скористайтеся порадами автора YouTube-каналу «Поради біолога».
Його нове підживлення для огірків приготоване на основі шампіньйонів (підійдуть і ті, в яких вже почорніла шапочка).
Отже, три середніх грибочка слід порізати навпіл, додати 2 літра води, перебити в блендері та настояти протягом 2 годин.
Після відстоювання грибну суміш проціджуємо і доливаємо ще 1 літр води.
Для поливу рослин (причому не лише огірків) склянку отриманого настою розчиняємо у 3 літрах води.
Нагадаємо, раніше на цьому ж каналі розповіли про чудодійність підживлення на основі сметани, яке здатне пробудити до життя навіть геть «дохлі» огірки.24
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