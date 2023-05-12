Відкинули ворога на декількох напрямках: Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський, який нещодавно заявив, що для початку контрнаступу ще необхідний час, у п'ятницю, 12 травня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники обговорили постачання ракет і снарядів, а військові доповіли про ситуацію на фронті.

За словами Зеленського, командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський доповіли про ситуацію на передовій.

«Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках… Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад», — зазначив президент.

Також учасники засідання заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, міністра оборони Олексія Резнікова, Генштаба ЗСУ та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна.

«Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет», — додав Зеленський.

До речі, вранці заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові не втратили жодної позиції за тиждень. Також вона зазначила, що воїни на сході України не лише обороняються, але й подекуди відкидають ворога назад. Зокрема, на Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони просунулися вперед на 2 км.

Нагадаємо, що у Генштабі повідомляли про основні зусилля ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де українські бійці відбили 44 атаки.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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