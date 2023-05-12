У строк не більше ніж 5 робочих днів: нові зміни у бронюванні військовозобов’язаних

Питання бронювання військовозобов'язаних працівників сьогодні є одним з найактуальніших. Які законодавчі нововведення діють з 2 травня 2023 року, розповіли у Юридичному пораднику для ВПО:

«Постановою КМУ № 400 від 28.04.2023 р. впорядковано строки, протягом яких уповноважені органи повинні здійснювати заходи по бронюванні, зокрема: подання органами державної влади, іншими державними органами до Генштабу ЗС (СБУ, Служби зовнішньої розвідки) списків для їх перевірки та погодження у строк не більше ніж 5 робочих днів; Погодження та подання Генеральним штабом Збройних Сил (СБУ, Службою зовнішньої розвідки) списків до Мінекономіки у строк не більше ніж 10 робочих днів; Прийняття Мінекономіки рішення про бронювання військовозобовʼязаних у строк не більше ніж 5 робочих днів; Зарахування військовозобовʼязаного на спеціальний військовий облік територіальним центром комплектування та соціальної підтримки у строк не більше ніж 5 робочих днів».

Юристи нагадали категорії чоловіків, які підлягають бронюванню:

«Це військовозобов’язані, які працюють: в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів; на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень); на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань; на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Заброньованим військовозобов’язаним надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на час, який зазначається в рішенні Мінекономіки».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, за яких умов бронь від мобілізації військовозобов’язаним можуть анулювати.

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