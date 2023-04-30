Бронювання працівників: роботодавцям змінили строки подавання документів

Кабінет Міністрів України змінив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Згідно з новими правилами, тепер необхідно у строк не більше ніж п'ять робочих днів органам державної влади, іншими державним органам поодати спискі з відповідними працівниками до Генерального штабу Збройних сил (СБУ, Служби зовнішньої розвідки). Там їх мають перевірити та затвердити.

Далі Генштаб (СБУ, Служба зовнішньої розвідки) у строк не більше 10 робочих днів має передати ці списки до Мінекономіки. У свою чергу Мінекономіки має у строк не більше п'ять робочих днів прийняти рішення про бронювання військовозобовʼязаних.

Потім військовозобовʼязаний має бути зарахований на спеціальний військовий облік територіальним центром комплектування та соціальної підтримки у строк не більше ніж п'ять робочих днів.

Нагадаємо, у разі посилення мобілізації в Україні можливо внесення змін до ст. 23 Закону про мобілізацію з метою скорочення підстав для надання відстрочення від призову. Це компетенція Верховної Ради України.

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