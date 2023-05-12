У Раді переглянуть зарплати військових: кому можуть підвищити виплати

Попри те, що у бюджеті не знайшлося коштів на повернення військовим доплати у розмірі 30 тисяч гривень, робоча група все ж працює над питанням щодо підвищення зарплат для строковиків, інструкторів та інших військових.

Про це в подкасті ЕП розповів секретар Комітету Верховної Ради з питань бюджету нардеп Володимир Цабаль.

Йдеться про підвищення для строковиків, курсантів, інструкторів.

За словами депутата, умовно 20 тисяч строковиків отримують від держави мінімальні кошти.

«До воєнного стану ти, принаймні, розумів, що ти через рік закінчиш службу. А зараз вони не одержують майже ніяких грошей, якісь мінімальні гроші», — сказав депутат.

З виплатами курсантам, за словами Цабаля, ситуація є майже аналогічною, як і зі строковиками. Курсанти отримують за службу стипендії, які давно треба збільшувати.

Інструкторам. «Фактично від яких залежить дуже багато, але оскільки вони на папері, а не на передовій, відповідно, вони доплату не одержують. Ні 30, ні 50, ні відповідно 100 (тисяч, ред.)», — пояснив Цабаль.

Також йдеться про збільшення заробітних плат у підрозділах, в яких не проводилась індексація.

Він зазначив, що завдання Верховної Ради — знайти на ці потреби кошти. Далі йде питання до військового командування: як ці кошти правильно розподілити.

«В залежності від того, скільки вдасться знайти коштів, тобто знайти внутрішні резерви за рахунок збільшення доходів від певних податків, чи за рахунок того, що ми зможемо, можливо, домовитись з нашими партнерами, що вони там частково нам зможуть дозволити збільшити борг… Вже в залежності від того, скільки коштів буде знайдено, таке має бути рішення», — пояснив Цабаль.

Він також додав, що його позиція полягає в тому, що військовим потрібно суттєво збільшувати доплати, але це має бути за градацією. Доплати не мають бути однаковими в тилу і на передовій.

Нагадаємо, 10 квітня у Верховній Раді затвердили законопроєкт щодо повернення військовим доплати в 30 тисяч гривень незалежно від того, чи перебувають вони в тилу. Але через два дні постановою цей

документ заблокували.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, на які виплати від держави мають право військові після демобілізації.

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