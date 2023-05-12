У Бахмуті тривають безперервні бої, також ворог постійно атакує Мар’їнку, — Генштаб ЗСУ

Триває чотириста сорок третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Для завдання ракетних ударів по Краматорську та Запоріжжю противник знову використав ЗРК С-300, повідомили у Генштабі.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби росіяни здійснили 36 атак на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

В Бахмуті тривають безперервні бої. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного, здійснив обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Нечитайлове та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Водночас ворожих обстрілів зазнали Гостре, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Окрім доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат у живій силі, противник також формує нові частини. У Ставропольському краї, на фондах Південного військового округу, розпочато формування окремої мотострілецької бригади, яка має посилити окупаційні війська, що діють на території України.

Переважна більшість осіб, що підписали контракт, не мають мотивації до участі у бойових діях, водночас загарбники прагнуть заробити грошей.

Авіація Сил оборони за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські підрозділи надзусиллями зупинили ворога на деяких ділянках фронту, а в районі Бахмута навіть відкинули його назад.

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